САЩ може да останат без пари до 1 юни, алармира финансовият им министър

В понеделник Йелън призова Конгреса да действа "възможно най-скоро", за да се справи с лимита от 31,4 трлн. долара. Достигането на тавана на дълга би означавало, че правителството няма да може да заема повече пари. От 1960 г. насам таванът на дълга е бил повишаван, удължаван или преразглеждан 78 пъти.

Президентът Джо Байдън свика среща на лидерите на Конгреса по този въпрос на 9 май.

