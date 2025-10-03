Бунт в Пентагона? Американски военни в открит сблъсък с екипа на Тръмп

Висши американски военни изразиха сериозни опасения относно предстоящата отбранителна стратегия на администрацията на Доналд Тръмп, пише The Washington Post. Според осем настоящи и бивши служители това разкрива разминаване между политическото ръководство на Пентагона и военното командване преди изключително необичайната среща на висшето ръководство, свикана от министъра на отбраната Пит Хегсет във Вирджиния.

Критиките от редица висши офицери, включително председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейня, са насочени към плановете на Хегсет да преосмисли военните приоритети на Вашингтон: фокусиране на вниманието на Пентагона върху непосредствените заплахи за Съединените щати, стесняване на съперничеството на САЩ с Китай и омаловажаване на ролята на Америка в Европа и Африка.

Самият президент ще присъства на среща на генерали и адмирали в базата на морската пехота Куантико, където се очаква Хегсет да произнесе реч за военните стандарти. Междувременно военното ръководство се опасява от вълна от съкращения или радикална промяна в командната структура и военната йерархия. Още: Бъдещето на войната: Автономен изкуствен интелект ще помага на американските военни на фронта

Вълна от негодувание

Спорът около Националната отбранителна стратегия, основният документ на Пентагона за разпределение на ресурсите и разполагане на американски сили по света, е поредното изпитание за висши служители в отбраната, които се опитват да се ориентират в неконвенционалния подход на администрацията на Тръмп към военните.

Информирани източници, пожелали анонимност поради чувствителността на дискусиите, описаха нарастващо разочарование в командването: те считаха плана за късоглед и потенциално дори неподходящ, предвид дълбоко личния и понякога противоречив подход на президента към външната политика.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел отказа да коментира съдържанието на класифицирания документ или опасенията, повдигнати по време на процеса на редактиране. Още: Нова военна база на САЩ в Косово и новини, че ще има разширение в България и Албания

„Министърът на отбраната Хегсет ръководи разработването на национална отбранителна стратегия, която е насочена предимно към утвърждаване на прагматичния подход на президента Тръмп към „Америка на първо място“ и „Мир чрез сила“, каза Парнел. „И този процес продължава.“

Назначените от Тръмп в дирекцията по политиката на Пентагона, включително служители, които преди това са критикували дългогодишните и обширни ангажименти на Америка в Европа и Близкия изток, са разработили стратегия, която сега е в процес на окончателно преразглеждане.

Според три информирани източника, проектоверсията е била разпространена до началниците на бойните командвания, чак до Обединения комитет на началник-щабовете. Някои висши служители поставиха под въпрос какво ще означават новите приоритети за силите за реагиране при кризи по целия свят.

Въпреки че разногласията са често срещани по време на процеса на изготвяне, няколко души казаха, че броят на несъгласните гласове и дълбочината на критиките им този път са поразителни. Още: "Русия вече е пред нас": Американски генерал бие тревога за важен елемент от армията

През последните седмици Кейн е споделил опасенията си с висши ръководители на Пентагона. „Той даде на Хегсет много откровена обратна връзка“, каза един от източниците, отбелязвайки, че директорът по политическите въпроси на Пентагона Елбридж Колби също е участвал в дискусията. „Не знам дали Хегсет изобщо разбира пълния обхват на работата и затова мисля, че Кейн беше толкова нетърпелив.“

Друг източник довери, че Кейн се е опитал да съсредоточи Националната отбранителна стратегия върху подготовката на военните за възпиране и, ако е необходимо, побеждаване на Китай в пряк конфликт.

Планът

Хегсет и неговото политическо ръководство сигнализираха, че Пентагонът ще изтегли част от войските си от Европа и ще консолидира командването. Това разтревожи някои съюзници на САЩ, особено в светлината на войната на Русия в Украйна и неотдавнашните и многократни нахлувания на дронове във въздушното пространство на НАТО. Години наред стратегията на Пентагона се основаваше на идеята, че най-добрата национална отбрана е изграждането и поддържането на силни военни съюзи в чужбина. Още: САЩ може да изтеглят 30% от войските си в Европа: Потрива ли ръце Путин?

Критиците на този подход в администрацията твърдят, че той въвлича САЩ в скъпоструващи войни в чужбина, вместо да защитава вътрешните си интереси. Подходът на Тръмп досега се фокусира върху убеждаването на съюзниците да харчат повече за собствената си отбрана.

Тръмп нареди бомбардиране на Йемен и Иран, но съсредоточи вниманието си върху разполагането на войски в мисии близо до американска земя.

По негова заповед Пентагонът тази година предприе удари срещу заподозрени наркотрафиканти в Карибите, дислоцира войски и оръжия на южната граница на САЩ и разположи Националната гвардия и морските пехотинци в американски градове, където те помогнаха за извършването на депортации и ограничаването на това, което президентът нарече „престъпно беззаконие“. Някои от тези вътрешни операции се оспорват в съда.

Тръмп използва социалните медии, за да изпрати войски в Портланд, Орегон, заявявайки, че им разрешава да действат „с пълна сила“, за да защитят служителите на имиграционните и митническите служби, чиито действия предизвикаха повтарящи се протести в града. В неделя Хегсет обяви в меморандум до Националната гвардия на Орегон, че мисията ще бъде ръководена от федералното правителство и ще включва 200 гвардейци. Още: Първи американски войници загинаха заради войната с Иран

Темата "Китай"

Вътрешните критики към новата стратегия, според няколко осведомени източника, произтичат от нейния фокус върху непосредствените заплахи за Съединените щати, дори когато Китай продължава бързо да изгражда военната си мощ и, както предупреждават командирите, подкопава предимството на Вашингтон в Тихия океан.

Документът съдържа обширни раздели, посветени на Китай, но те се фокусират предимно върху заплахата от нападение срещу Тайван, а не върху глобалното съперничество с най-големия противник на Съединените щати. Колби отдавна предупреждава, че американските военни не са подготвени за риска от китайско нашествие и призовава Вашингтон да насочи вниманието и ресурсите си към справяне с този проблем.

Документът също така изостри партийното съперничество и възприе далеч по-партизански тон от предишните стратегии. В него се твърди, че администрацията на Байдън е отслабила американската армия. Още: Тръмп впряга и технологичните гиганти да мислят за война

Хегсет реорганизира въоръжените сили и обеща да съкрати приблизително 800 генерали и адмирали, като по този начин намали командната структура с 20%, както и да преразгледа структурата на бойните командвания на САЩ. Министърът на отбраната вече уволни няколко висши офицери, включително председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Чарлз Браун-младши и началника на военноморските операции адмирал Лиза Франкети. Заслужава да се отбележи, че вълната от уволнения засегна не пропорционално жените, пише The Washington Post.

Временната отбранителна стратегия на Пентагона, за която за първи път беше съобщено подробно от „Вашингтон пост“ през март, също постави подобен акцент върху Тайван и националната отбрана.

Автори: Ноа Робъртсън, Тара Коп, Алекс Хортън, Дан Ламот

Превод: Ганчо Каменарски