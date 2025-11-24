Бившият президент на Бразилия получил халюцинации, че го подслушват

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро получил халюцинации, че го подслушват. Така той обяснил причините, които го накарали да манипулира рано в събота сутринта електронната гривна на глезена си, която следи движенията му. Инцидент, който повдигна подозрение, че ще избяга и заради който съдията разпореди да се замени домашният арест с превантивно задържане в полицейския щаб в Бразилия, предаде испанското издание El Pais.

През уикенда световните медии съобщиха, че Болсонаро разтопил с поялник електронната си гривна, докато е бил под домашен арест.

Бил под въздействията на лекарства

Крайнодесният каза по време на изслушването, че се е опитал да повреди устройството, защото под въздействието на лекарства е помислил, че то крие микрофон.

„Свидетелят заяви, че е страдал от халюцинации, че има някакъв вид подслушвателно устройство на монитора на глезена и че затова се е опитал да махне гривната“, се казва в протокола от заседанието, цитиран от бразилската преса. ОЩЕ: Разтопил електронната си гривна: Болсонаро се опитвал да бяга

Домашният арест на Болсонаро

Бившият десен лидер беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за планиране на преврат, за да остане на власт, след като загуби изборите през 2022 г. от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Защитата му обаче поиска разрешение той да изтърпи присъдата си под домашен арест, позовавайки се на здравословни проблеми.

Преди това на Болсонаро беше забранено да се кандидатира за изборна длъжност до 2030 г., след като бразилският изборен съд го призна за виновен в злоупотреби по време на кампанията му за преизбиране през 2022 г. ОЩЕ: Арестуваха бивш президент на Бразилия