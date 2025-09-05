Бъдещето на войната: Автономен изкуствен интелект ще помага на американските военни на фронта

Американските войници започват да носят изкуствен интелект в джобовете и раниците си. Това става възможно след подписването на договор за 98,9 милиона долара между американската армия и стартъп компания от Сан Франциско. Договорът с TurbineOne отразява две реалности на съвременното бойно поле: дроновете и изкуственият интелект ускориха бойните действия до главоломна скорост, а повсеместното заглушаване на сигнала затруднява изпращането и получаването на данни на фронтовата линия.

Софтуерът на TurbineOne работи на лаптопи, смартфони и дронове на войниците, елиминирайки необходимостта от постоянна облачна връзка. Приложението с изкуствен интелект дава възможност на отделните войници бързо да идентифицират вражески заплахи, като например място за изстрелване на дронове или скрита позиция на войските, и контекста, необходим за вземане на решение как да се реагира, без да се разчита на анализатори, намиращи се на километри разстояние.

Четиригодишният стартъп, който е все още в начален стадий на развитие, предназначен за отбранителни проекти, ръководен от бивш военноморски ядрен инженер, превърнал се в технологичен директор и рисков капиталист, TurbineOne не е от типа компании, които исторически са имали голям успех в спечелването на бизнеси от Пентагона. Но поредица от директиви от министъра на отбраната Пийт Хегсет принудиха въоръжените сили да купуват повече търговски софтуер и да се откажат от стари и скъпи оръжейни системи в полза на дронове и изкуствен интелект. По-специално на армията беше възложена задачата през април да се трансформира в модерна бойна сила, която използва по-малко хора и по-евтини, но все пак смъртоносни технологии.

Софтуерът на TurbineOne е част от тази трансформация, категоричен е висшият изпълнителен директор на армията Андрю Еванс. Това говори за апетита на военните за технологии от нови, недоказани стартъп компании, които биха могли да им помогнат да се подготвят за бъдещи конфликти, неприличащи по нищо на предишните войни. Армията внедрява TurbineOne за подразделения едно по едно, започвайки с пехотата и кавалерията, като тества софтуера и събира повече обратна връзка от войници.

Докато работеше с армията, TurbineOne направи над 200 софтуерни ревизии за една седмица въз основа на обратна връзка от потребителите, каза главният изпълнителен директор Иън Калин. Сделката с TurbineOne бележи един от най-бързите пътища – малко по-малко от четири години – за софтуерен стартъп да осигури дългосрочен договор с Пентагона.

Дроновете доминират на бойното поле

Съвременното бойно поле гъмжи от дронове – във въздуха, във водата и на земята. Това създава както непрестанно наблюдение, така и истински водопад от данни, които войниците трябва да сортират за секунди, за да определят най-належащите заплахи и как да реагират. Еванс, директорът по стратегия и трансформация на армията, заяви, че целта на службата е да обработва данни от 10 до 25 пъти по-бързо от противниците си – показател, който тя счита за решаващ за превъзходство на бойното поле.

Изкуственият интелект на TurbineOne анализира големи масиви от данни от инфрачервени изображения, радар, радиосигнали и други източници. Войниците могат да го помолят да открие общи категории заплахи, като например всеки въздушен дрон, както и специфични, като, например, определен тип танк, въоръжен с определени оръжия. Заявка връща информация за местоположението на съответните заплахи и оценка на риска, който те представляват, като непрекъснато изпраща сигнал до войниците и техните софтуерно задвижвани оръжия, като дронове, с актуализации, когато целта се движи или променя.

Новата система не се нуждае от радиовръзка или GPS

TurbineOne компресира задача, която може да отнеме на човек 20 часа, като например сортиране на изображения на стотици квадратни мили терен, до 20 секунди, каза Еванс. Софтуерът работи с всеки езиков модел – през юли Министерството на отбраната възложи договори на разработчиците на модели OpenAI, Anthropic, xAI и Google. Избирайки софтуер, който обработва всички данни на устройството, армията взема предвид урока от Украйна – войните ще се водят в условия на прекъсване на комуникациите, без радиовръзки и GPS, които са обезсмислени от разпространението на заглушители.

Нововъведението е отклонение от облачните системи с изкуствен интелект, които военните обикновено използват, но които са не само неефективни при заглушаване, но и потенциално опасни за потребителя, тъй като всеки сигнал може да се използва за определяне на местоположението му. „В украинската война това е малко дистопична реалност, защото ако включите мобилен телефон, ако включите радиосигнал, ставате мишена“, казва Калин, който е прекарал повече от пет години като военноморски офицер по борба с тероризма и ядрен инженер, преди да започне кариера в Силициевата долина.

Армията също така проучва как да използва изкуствен интелект, за да насочва рояци автономни системи за координирани атаки на цели – най-новият фронт във войната с дронове , разиграващ се в Украйна. При тези атаки дроновете се пускат на свобода с инструкции какво да правят, когато се сблъскат с конкретни заплахи. Софтуерът TurbineOne може да разполага и координира рояци дронове, функция, която се използва от други части на армията отделно от армейския договор.

Компанията е набрала около 57 милиона долара, включително от фирмата, за която Калин е работил, и е оценена на 300 милиона долара. Софтуерът ѝ е използван по време на военни учения на САЩ в Европа, Тихия океан и на северната граница на Съединените щати.

