Продължава делото за смъртта на Сияна

Окръжният съд в Плевен заседава по делото "Сияна". 12-годишното момиче загина, а неговият дядо бе тежко ранен при катастрофа край Телиш. 55-годишният обвиняем Георги Александров до момента не се признава за виновен. Той е в ареста с постоянна мярка "задържане под стража“.

По делото ще бъдат изслушани вещи лица и свидетели. Час преди това - в 9 часа, близки и приятели отново ще протестират пред Съдебната палата с искане за справедлив и бърз процес.

"Защото бавното правосъдие е не по-малък проблем от липсата на справедливост. Очакваме да бъдат разпитани допълнителните свидетели. Дано всички да се явят, за да може да вървим напред в процеса, защото вече доста време се проточи, което по стандарта на българската съдебна система е дори бързо, но за мен не е стандарт за бърз процес. Доста по-бързо трябва да се движат нещата. Не може да се задоволяваме с такива темпове", каза бащата на Сияна - Николай Попов.

Той сподели още, че на днешното заседание трябва да бъдат изслушани част от вещите лица. "Не знам дали ще мога да понеса да слушам това какво е причинено на детето ми, а на следващото заседание ще бъде изслушана и единствената автотехническа експертиза на професор Карапетков, ако съответно той не си направи отвод или съдът не го отведе", обясни бащата.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
