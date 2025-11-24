Пъклен план с армия от бездомници: Млади американци искаха да поробят остров

Двама млади американци от Тексас планираха да завладеят остров Гонаив край бреговете на Хаити, за да установят свое собствено управление там и да превърнат местните жени в секс робини, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. 21-годишният Гавин Вайзенбърг и 20-годишният Танер Томас са прекарали близо година в „подготовка“, изучавайки терена на острова, маршрутите и условията на живот на неговите 87 000 жители. Единият даже се записал в пожарна академия „за да обучава“, а другият се присъединил към военновъздушните сили „за да получи военни умения“.
Армията от бездомници
Върхът на абсурда е планът за тяхната „армия“. Те сериозно възнамеряваха да вербуват бездомни хора във Вашингтон, да ги въоръжат и да ги изпратят да щурмуват острова.
Краят беше предвидим: странното поведение на Томас е било забелязано в армията, започнала е проверка - и стратезите бързо са арестувани. При разпита и двамата са направили самопризнания.
“Special operation” to seize an island with an army of homeless men: the FBI stopped two would-be dictators from Texas— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2025
Two young Americans from Texas planned to seize Gonâve Island off the coast of Haiti, establish their own rule there, and turn local women into sex slaves.… pic.twitter.com/7jOciUksuc
Обвиненита срещу тях
Двама мъже от Северен Тексас бяха обвинени в заговор, включващ нахлуване на остров край Хаити, убийство на мъжете на острова и поробване на жени и деца, съобщават от ФБР - Далас. 21-годишният Гавин Ривърс Уайзенбург от Алън и 20-годишният Танер Кристофър Томас от Аргайл бяха посочени в обвинителен акт, върнат от федерално голямо жури в Източния окръг на Тексас, обвиняващ ги в заговор за убийство, осакатяване или отвличане в чужда страна и производство на детска порнография.
Ако бъдат осъдени, те са изправени пред доживотен затвор.
Two north Texas men have been charged in a plot that included invading an island off Haiti, murdering the men on the island, and enslaving women and children.— FBI Dallas (@FBIDallas) November 21, 2025
Gavin Rivers Weisenburg, 21, of Allen, and Tanner Christopher Thomas, 20, of Argyle were named in an indictment returned… pic.twitter.com/Lvn2DUSAC6