24 ноември 2025, 17:52 часа 573 прочитания 0 коментара
Пъклен план с армия от бездомници: Млади американци искаха да поробят остров

Двама млади американци от Тексас планираха да завладеят остров Гонаив край бреговете на Хаити, за да установят свое собствено управление там и да превърнат местните жени в секс робини, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. 21-годишният Гавин Вайзенбърг и 20-годишният Танер Томас са прекарали близо година в „подготовка“, изучавайки терена на острова, маршрутите и условията на живот на неговите 87 000 жители. Единият даже се записал в пожарна академия „за да обучава“, а другият се присъединил към военновъздушните сили „за да получи военни умения“.

Армията от бездомници

Върхът на абсурда е планът за тяхната „армия“. Те сериозно възнамеряваха да вербуват бездомни хора във Вашингтон, да ги въоръжат и да ги изпратят да щурмуват острова.

Краят беше предвидим: странното поведение на Томас е било забелязано в армията, започнала е проверка - и стратезите бързо са арестувани. При разпита и двамата са направили самопризнания.

Обвиненита срещу тях

Двама мъже от Северен Тексас бяха обвинени в заговор, включващ нахлуване на остров край Хаити, убийство на мъжете на острова и поробване на жени и деца, съобщават от ФБР - Далас. 21-годишният Гавин Ривърс Уайзенбург от Алън и 20-годишният Танер Кристофър Томас от Аргайл бяха посочени в обвинителен акт, върнат от федерално голямо жури в Източния окръг на Тексас, обвиняващ ги в заговор за убийство, осакатяване или отвличане в чужда страна и производство на детска порнография.

Ако бъдат осъдени, те са изправени пред доживотен затвор.

Деница Китанова
Хаити Армия ФБР Робство Тексас бездомници
