Изслушаха водещи лица на BBC заради сагата "Тръмп"

Петима висши мениджъри в BBC, включително председателят на корпорацията, отговаряха повече от три часа на въпроси на депутати. Това става след твърденията, че медията проявява пристрастност при отразяването на някои теми, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп, Ивицата Газа и транссексуалните. Всичко това вече доведе до оставката на генералния директор Тим Дейви, предаде БНР.

Как започна скандалът?

Снимка: Getty images

Скандалът започна с изтекла информация, че ръководството на BBC не е обърнало внимание на доклад на бивш редакционен съветник, който е сигнализирал за "сериозни и системни проблеми" в отразяването на събития. Последва разкритие, че реч на американския президент Доналд Тръмп е била редактирана по начин, който подвежда зрителите. Тръмп заплаши да съди BBC за милиарди долари, въпреки че корпорацията му се извини.

В парламентарната комисия за култура, медии и спорт бяха разпитани председателят на BBC Самир Шах, двама членове на борда на дирекорите - Роби Гиб и Карълайн Томсън, както и авторите на критичния доклад Майкъл Прескът и Карълайн Даниел.

Твърденията за "институционална пристрастност" обаче бяха оспорени от Карълайн Даниел, въпреки че тя заедно с Майкъл Прескът са авторите на критичния доклад.

Даниел заяви пред депутатите, че според нея BBC "е приемала изключително сериозно въпросите за безпристрастността" през целия период и че "личната версия" на Прескът не представя пълната картина.

Членът на борда на директорите Роби Гиб пък заяви, че съобщенията за "оркестриран преврат на върха" в медията са "пълни глупости". Роби Гиб беше назначен в борда през 2021-ва година от Борис Джонсън и някои съзират в това назначение подривна дейност.

Председателят на корпорацията Самир Шах призна, че BBC е реагирала твърде бавно на проблема с редактираната реч на Доналд Тръмп. Той обаче каза пред комисията, че не смята, че Тим Дейви трябва да подава оставка, заради проблема и че дълго го е убеждавал да не го прави.