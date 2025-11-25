Кой има имен ден днес, 25 ноември 2025 г. Честито!

На 25 ноември 2025 г. имен ден имат всички, които носят името Климент, Климентина, Клементина и производните им. На този ден православната църква у нас отбелязва Деня на Свети Климент - българския просветител и ученик на светите братя Кирил и Методий. През 1902 година Софийският университет за пръв път чества деня на охридския книжовник като свой празник.

Пожелания

Честит имен ден! Да си здрава, засмяна, сияеща и щастлива! Нека този ден сбъдне всичките ти желания и те накара да се почувстваш истински специална, защото ти наистина си такава!

***

Честит празник! Този специален ден да е началото на нещо изключително за теб! Бъди уверена в себе си и своята честност и доброта. Нека те очакват хиляди чудеса, в точното време и на точното място!

***

Бъди честита! Бъди неповторима! Нека в живота ти има само светлина, истина и любов! Бъди заобиколена от верни приятели, надеждни помощници и неподправена обич! Празнувай незабравимо!

***

Весело празнуване на твоя празник! Нека пътят ти е осветен от добрини и късметът винаги те държи за ръка, а здравето да не излиза от дома ти! Да се сбъднат всички пожелания на тези, които те обичат!

Снимки: iStock