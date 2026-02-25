Каубоят от Таймс Скуеър не се изплаши от снежната буря и отново свири гол в Манхатън (ВИДЕО)

Робърт Джон Бърк, повече известен като Голият каубой от Таймс Скуеър, доказа, че никакви виелици не могат да го изплашат. Докато снежната буря, която връхлетя източното крайбрежие на САЩ, предизвика прекъсвания на тока и градския транспорт в Ню Йорк и стана причина за масово отменяне на полети, каубоят, който е нещо като емблема на Таймс Скуеър в Манхатън, все така стои на поста си по слипове, ботуши и шапка, и свири на китара.

Снежната стихия, която удари града, е една от най-мощните за последното десетилетие и предизвика тежък транспортен хаос като парализира движението. Кметът на Ню Йорк обяви забрана за придвижване на автомобили, за да улесни снегопочистването и да намали инцидентите по пътищата.

Затова и много минувачи, особено туристи, са изненадани да видят Бърк. Всъщност той споделя пред новинарския портал amNewYork, че все пак от време на време влиза в колата си, паркирана на близкия паркинг, за да се сгрее.

The blizzard didn't stop the "Naked Cowboy" from strumming his guitar in Times Square.



Video by @FreedomNTVpic.twitter.com/8OLJGg4FsO — Breaking911 (@Breaking911) February 23, 2026