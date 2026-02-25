Полицай осинови куче, изоставено на летище (ВИДЕО+СНИМКИ)

Младо куче от породата голдън дудъл (хибридна порода, кръстоскa между златен ретривър и пудел) беше намерено изоставено на летището в Лас Вегас - само с повод и видимо много объркано. Но вместо да остане самотно, кучето намери място, по-добро от всяка зала за пристигащи — на дивана на полицая, който го спасява.

История с щастлив край

Според полицията на Лас Вегас, кучето, с прякор "Джет Блу", беше намерено вързано за измервател за ръчния багаж до гише на Терминал 3 на Международното летище Harry Reid, Лас Вегас, на 2 февруари. Група полицаи реагирали на сигнали за изоставеното животно около 23:39 ч. След разговор с персонала на авиокомпанията, те разбрали, че собственичката е изоставила кучето, след като ѝ било казано, че трябва да попълни допълнителни документи, за да го качи на борда като служебно животно.

Полицаите проследили жената до гейт D1, където тя чакала да се качи на полета си без кучето. Когато я разпитали, тя се защитила, твърдейки, че авиокомпанията не ѝ позволила да лети с животното и че кучето имало проследяващо устройство — "подразбирайки, че е приемливо да го остави и то ще се върне при нея", съобщава полицията. Жената станала враждебна и оказала съпротива при опитите на полицаите да я задържат, като по-късно била арестувана по подозрение в изоставяне на животно и съпротива при арест.

В положителен обрат на събитията, един от полицаите, офицер Скитер Блек, от месеци се опитвал да осинови голдъндудъл и вече бил одобрен от спасителната организация Retriever Rescue of Las Vegas. След задължителния 10-дневен период, през който Службата за защита на животните се грижела за Джет Блу, и след като собственичката не се появила, офицер Блек и семейството му официално станаха новите му стопани.

"Това, което започна като съкрушителен акт на изоставяне, се превърна в силен пример за състрадание, сътрудничество и партньорство в общността", казват в изявление полицаите. "Следващото пътуване на Джет Блу започва този път, заобиколен от хората, които се намесиха, когато имаше най-голяма нужда."

Полицията отправи и едно важно предупреждение към обществото: "Не изоставяйте кучето си на летището — или на друго място."

Източници: Independent, Los Angelis Times

