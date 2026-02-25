Кървава атака с нож във Вашингтон: Има жертви (ВИДЕО)

Пет жертви е кървавата равносметка след атака с нож в САЩ. Четирима души са били убити при нападение с нож в западния американски щат Вашингтон, съобщават местните власти, цитирани от ДПА и БТА.

Шерифската служба на окръг Пиърс съобщи, че вчера сутринта са получили сигнали, че "мъж намушква хора" пред къща близо до град Гиг Харбър, югозападно от Сиатъл.

At least four people are dead in a stabbing outside a residence in Washington state, authorities said Tuesday.



The suspect, a 32-year-old man, was shot by a responding deputy and is also dead, according to local police. https://t.co/dC63y0zx1c — ABC News (@ABC) February 24, 2026

"Има четирима загинали, включително 32-годишният заподозрян мъж, има и пета жертва на атаката, която е била незабавно транспортирана от пожарната на Гиг Харбър, но по-късно е починала от раните си", се казва в изявление на шерифската служба.

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента, според говорителката на полицията в Такома Шелби Бойд.

Разследващите смятат, че инцидентът е свързан със случай на домашно насилие. Тридесет и две годишният мъж е бил на път да получи ограничителна заповед. Разследващите не са оповестили никаква информация за самоличността на жертвите, отбелязва ДПА.

