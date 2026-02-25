Правителството на Гюров:

25 февруари 2026, 22:36 часа 459 прочитания 0 коментара
Тръмп и Зеленски разговаряха по телефона: Какво си казаха?

Американският президент Доналд Тръмп разговаря тази вечер по телефона с украинския си колега Володимир Зеленски. След разговора Зеленски заяви, че Киев очаква тристранни преговори през март, които да придвижат разговорите на лидерско ниво. Това е единственият начин да се разрешат всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да се сложи край на войната, написа в Х украинският лидер.

„Току-що разговарях с президента на САЩ Доналд Тръмп. На разговора присъстваха и представителите на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Нашите екипи работят усилено в момента и им благодарих за всичките им усилия и ангажираност към преговорите и работата за прекратяване на войната“, написа той.

Според него тази зима е най-трудна за Украйна, но ракетите за системите за противовъздушна отбрана, които могат да бъдат закупени в САЩ, са много полезни за преодоляване на всички тези предизвикателства и защита на човешки живот. „Обсъдихме въпросите, по които нашите представители ще работят утре в Женева на двустранна среща, както и подготовката за следващата среща на пълните преговарящи екипи в тристранен формат в самото начало на март. Надяваме се, че това ще даде възможност да преминем към преговори на лидерско ниво. Президентът Тръмп подкрепя тази последователност от стъпки. Това е единственият начин да се разрешат всички сложни и чувствителни въпроси и най-накрая да се сложи край на войната“, добави Зеленски.

Отлагане на преговорите

Междувременно руските медии съобщават, че тристранната среща с участието на Москва, Вашингтон и Киев е отложена за началото на март и мястото ѝ в момента се договаря. Те твърдят, че на срещата Украйна, САЩ и Русия са планирали да обсъдят размяната на затворници, хуманитарните въпроси и сигурността, включително ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала.

Обсъдени бяха и параметрите на евентуално прекратяване на огъня, гаранциите за сигурност и подготовката на пътна карта за по-нататъшни преговори. Отделно бяха обсъдени икономическата подкрепа и възстановяването на Украйна. Вчера Зеленски заяви, че очаква такава среща да се проведе седем до десет дни след подготвителните двустранни срещи в Женева.

