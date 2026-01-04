САЩ "скоро" ще анексират Гренландия?

Бившата служителка в администрацията на Тръмп и съпруга на главния съветник на президента Стивън Милър, Кейти Милър, публикува в събота в X изображение на Гренландия, покрита с американското знаме, с надпис "СКОРО". Изображението, което показва подробна карта на Гренландия, покрита със звезди и ивици, бързо се разпространи, тъй като явно подсказва, че островът ще премине под контрола на САЩ. Публикацията не съдържа никакво обяснение и не е придружена от никакво политическо изявление или официално съобщение.

Милър не е маргинална фигура. Тя заемаше висши комуникационни постове по време на първата администрация на Доналд Тръмп, включително като говорител на Министерството на вътрешната сигурност, а по-късно като директор по комуникациите на тогавашния вицепрезидент Майк Пенс. Във втората администрация на Тръмп тя беше съветник и говорител на ръководеното от Илон Мъск Министерство на правителствената ефективност (DOGE). Чрез тези роли и чрез брака си със Стивън Милър – един от най-близките съветници на Тръмп и централна фигура в оформянето на политиката за имиграцията и националната сигурност – тя остава тясно свързана с политическите мрежи, подкрепящи Тръмп.

В годините след напускането на правителството тя развива високопрофилно присъствие в медиите и политическите кръгове на MAGA, където публичните ѝ изявления често се тълкуват като съгласувани с или отразяващи мисленето в света на Тръмп, а не като чисто лични коментари.

САЩ се облизват за Гренландия

Публикацията с Гренландия предизвика директна реакция от страна на датския посланик в САЩ, Йеспер Мьолер Сьоренсен. Официалният акаунт на датското посолство във Вашингтон препубликува снимката на Милър и подчерта позицията на Дания, като написа, че "очакваме пълно зачитане на териториалната цялост на Кралство Дания".

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen 🇩🇰 (@DKambUSA) January 4, 2026

"Разговорът" в социалните мрежи се състоя в същия ден, в който се развиха драматични събития във Венецуела, където Съединените щати започнаха военна атака, а венецуелският лидер Николас Мадуро беше отвлечен и изведен от страната. В интервю за Fox News след операцията Доналд Тръмп описа действието с разширени термини. "Американското господство в Западното полукълбо никога повече няма да бъде поставяно под въпрос", заяви Тръмп.

Гренландия заема централно място в арктическата стратегия на САЩ поради местоположението си, военната си инфраструктура и ролята си в ракетното предупреждение и космическото наблюдение. През последните 12 месеца Тръмп многократно повдигаше идеята за придобиване на Гренландия, предложение, което беше категорично отхвърлено както от гренландските, така и от датските лидери, пише "Arctic Today".

