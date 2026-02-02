Новите досиета "Епстийн": Най-скандалните истории и имена (СНИМКИ)

Над 3 милиона нови файлове, свързани с починалия в затвора през 2019 г. (с официална версия самоубийство) сексуален престъпник Джефри Епстийн, бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в края на миналата седмица. Това е най-големият брой страници от документи, споделени от правителството във Вашингтон, откакто миналата година законът наложи тяхното публикуване. Сред тях има 180 000 изображения и 2000 видеоклипа, които заедно с файловете разкриват още по-мащабната картина на сексуален трафик и насилие, за да се удовлетворят нуждите на редица богаташи.

Файловете съдържат подробности за престоя на Епстийн в затвора, включително психологически доклад, и за смъртта му. Има и документи за сътрудничката му Гилейн Максуел, която беше осъдена за съучастие в трафика на непълнолетни момичета. Най-интересни са обаче имейлите между Епстийн и известни личности. Много от тях датират от преди повече от десетилетие и показват връзките му. Представяме ви най-скандалните истории от новата порция файлове, в които има и българска връзка.

A video released in the latest batch of Epstein files shows the inside of the prison cell of convicted sex offender Jeffrey Epstein



This is the same cell where Epstein died in 2019.

Епстийн поканил принц Андрю да се срещне с рускиня

Отдавна принц Андрю е набелязан като основна фигура в досиетата "Епстийн", а сега са разкрити още повече детайли. Те включват имейли между починалия вече сексуален престъпник и човек на име "Херцога" – за когото се смята, че е именно Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бившият херцог на Йорк, трето дете на кралица Елизабет II и принц Филип и по-малък брат на крал Чарлз III. Андрю вече загуби кралските си титли именно заради връзките с Епстийн.

В публикуваните сега мейли се обсъжда вечеря в Бъкингамския дворец, където има "много уединение". Друго съобщение от Епстийн включва предложение да запознае "Херцога" с 26-годишна рускиня. Имейлите са подписани с "А", като подписът изглежда като "Негово Кралско Височество Херцогът на Йорк". Те са разменени през август 2010 г., две години след като Епстийн се признава за виновен в склоняване на непълнолетно лице към проституция.

Публикувана е и снимка, на която изглежда, че бившият принц е коленичил на четири крака над жена, лежаща на земята.

Prince Andrew tortured and then had the female victim murdered according to the new Epstein file dump...

Британският премиер Киър Стармър призова принц Андрю да свидетелства пред американския Конгрес след публикуването на новите фотографии. Там той е "в поза, удивително подобна на тази, в която се намира репутацията му в момента", пише кореспондентът на BBC Шон Коуглън.

Има публикувани и имейли между Епстийн и Маунтбатън-Уиндзор от февруари 2011 г., които поставят под съмнение уверенията на Андрю, че е прекъснал всякакви контакти с финансиста милиардер през предходната година. Имейлите все пак не сочат никакви нередности. Андрю многократно е отричал да е извършвал каквито и да е престъпления.

Някои от имейлите в последната публикация, изглежда, са между Епстийн и Сара Фъргюсън, бившата съпруга на Андрю. Един имейл от 4 април 2009 г. е подписан "С любов, Сара, Червенокосата!!". В него се казва, че тя ще бъде в Палм Бийч и че иска да пие чай. В съобщението се обсъждат идеи за компанията на Фъргюсън. Бившата херцогиня на Йорк нарича Епстийн "моят скъп, невероятен и специален приятел Джефри", както и "легенда". И добавя: "Толкова се гордея с теб“.

Финансистът все още е бил под домашен арест за присъдата си от 2008 г., когато е изпратена кореспонденцията. Той се призна за виновен тогава и беше осъден от съд в щата Флорида за набиране на дете за проституция и за наемане на проститутка. Само тези две престъпления бяха признати в рамките на спорна спогодба, договорена от Александър Акоста от Министерството на правосъдието на САЩ. Така Епстийн излежа почти 13 месеца в ареста, но с възможности за работа навън.

Ричард Брансън към Епстийн: Доведи "харема" си!

Във файловете има и стотици споменавания на Ричард Брансън - британският основател на Virgin Group. В кореспонденция по имейл от 2013 г. Брансън явно казва на Епстийн, че е било "много хубаво" да го види, и добавя: "Когато си в района, с удоволствие ще се видим. Стига да доведеш харема си!".

Virgin Group пояснява в отговор, че думата "харем" се отнасяла за трима възрастни членове на екипа на Епстийн. "Всякакви контакти, които Ричард и Джоан Брансън са имали с Епстийн, са се случили само на няколко пъти преди повече от 12 години и са били ограничени до групови или бизнес събития, например благотворително тенис събитие", гласи позицията на компанията, цитирана от BBC.

Съветник на Роберт Фицо, жени и среща със Сергей Лавров

Споменати са и други чуждестранни личности, включително съветникът по националната сигурност на словашкия министър-председател Роберт Фицо - Мирослав Лайчак. Той подаде оставка, след като в документите бяха разкрити текстови съобщения между него и Епстийн, включително от 2018 г., когато двамата обсъждали жени и предстояща среща с руския външен министър Сергей Лавров.

След като Епстийн изпраща снимка, която не може да се види в записите, Лайчак отговаря: "Защо не ме поканиш на тези игри? Аз бих взел момичето "MI".

Появата на името му във файловете не е индикация за някакво нарушение. Според словашките медии Лайчак първоначално е отрекъл да е обсъждал жени с Епстийн, когато файловете са били публикувани. По-късно той е заявил, че е решил да подаде оставка, за да не навреди политически на проруски настроения премиер на Словакия Фицо.

Доналд Тръмп е споменат стотици пъти

Американският президент Доналд Тръмп е споменат стотици пъти в новопубликуваните файлове. Тръмп е бил приятел с Епстийн, но твърди, че отношенията им са се влошили преди много години, и отрича да е знаел за сексуалните престъпления на финансиста. Сред новите документи има списък, съставен от ФБР миналата година, с обвиненията, отправени срещу Тръмп от хора, обадили се на горещата линия на Националния център за операции по заплахи. Много от тях, изглежда, се основават на непотвърдени сигнали и са направени без подкрепящи доказателства. Списъкът включва многобройни обвинения в сексуално насилие срещу Тръмп, Епстийн и други известни личности.

Републиканецът последователно отрича да е извършил някакво престъпление във връзка с Епстийн и не е обвиняван в никакви престъпления от жертвите на покойния престъпник. Като реакция на последната серия файлове от Белия дом и от Министерството на правосъдието на САЩ посочиха един конкретен пасаж от прессъобщение, придружаващо документите: "Някои от документите съдържат неверни и сензационни твърдения срещу президента Тръмп, които са били подадени до ФБР точно преди изборите през 2020 г. За да бъдем ясни, твърденията са неоснователни и неверни - и ако имаха и капка достоверност, със сигурност вече щяха да бъдат използвани като оръжие срещу президента Тръмп (цитат от Министерството на правосъдието на САЩ - бел. ред.)".

Новата колекция от документи съдържа хиляди препратки към Тръмп, голяма част от които не хвърлят допълнителна светлина върху отношенията му с Епстийн. Те включват имейли, в които финансистът и други споделят новинарски статии за републиканеца, коментират неговата политика или политическите му действия, или пък клюкарстват за него и семейството му.

Режисьорът на новия документален филм за първата дама Мелания Тръмп също се появява на снимка, на която прегръща млада жена - фотографията е включена в документите. Брет Ратнър, който е режисирал филмите "Час пик" и "Х-Мен: Последното изпитание", може да бъде видян седнал на диван до Епстийн и две жени, чиято самоличност е скрита. В документите няма индикации за незаконни действия.

Brett Ratner with Epstein and a teenage girl.



Brett Ratner with our First Lady at the premiere of the Melania movie, which he directed.

Илон Мъск питал Епстийн кога ще бъде "най-лудото парти" на острова му

Документите включват и кореспонденция по имейл между Епстийн и технологичния милиардер Илон Мъск, сега най-богатият човек в света. Изпълнителният директор на SpaceX, който не е обвинен в никакви нарушения по случая, по-рано е заявявал, че Епстийн го е канил на острова си, но той е отказал. Новите имейли показват, че Мъск е обсъждал пътуване дотам повече от един път, включително предложена визита през 2012 г., при което е попитал Епстийн: "В кой ден/коя нощ ще бъде най-лудото парти на твоя остров?".

Имейлите от ноември 2012 г. показват, че Епстийн е попитал Мъск колко души ще трябва да превози с хеликоптер до острова, а Мъск отговаря, че ще бъдат само той и тогавашната му съпруга Талула Райли.

В имейл от Мъск до Епстийн на Коледа през 2012 г. технологичният милиардер пита дали финансистът е планирал някакви партита, защото има нужда "да се отпусне". "Работих до границата на разсъдъка си тази година и затова, след като децата ми се приберат у дома след Коледа, наистина искам да се забавлявам в Сейнт Бартс или другаде и да се отпусна", пише той, добавяйки, че "спокойното преживяване на острова" е точно обратното на това, което иска.

Още: "Старлинк", Илон Мъск и заплахата му да купи Ryanair: Как един скандал вещае (буквално) милиарди главоболия?

В друга серия от имейли от края на 2013 г. Мъск и Епстийн обсъждат посещение на острова на финансиста и работят по логистиката и датите. Няма доказателства, че Мъск в крайна сметка е отишъл на острова.

Милиардерът написа в публикация в "X" в събота (31 януари), че "е напълно наясно, че някои имейли могат да бъдат погрешно интерпретирани и използвани от критиците ми, за да опетнят името ми". Той добави: "Не ме интересува това, но ме интересува да се опитаме поне да съдим онези, които са извършили тежки престъпления с Епстийн, особено по отношение на отвратителната експлоатация на непълнолетни момичета".

През 2025 г. Мъск свърза Доналд Тръмп с Джефри Епстийн в разгара на скандал между него и републиканеца, но впоследствие оттегли думите си: Мъск обвърза Тръмп с милиардер, обвинен в педофилия.

Министър на Тръмп и бивш негов съветник са в досиетата "Епстийн"

Според документите министърът на търговията на САЩ Хауърд Лутник е посетил частния карибски остров на Епстийн със семейството си поне веднъж. Това противоречи на предишни изявления, в които той твърди, че още преди десетилетия прекъснал връзките си с опозореният финансист, когото нарича "отвратителен". Имейли обаче сега показват, че Лутник и съпругата му са приели покана за посещение на остров Литъл Сейнт Джеймс в Американските Вирджински острови през декември 2012 г. и са планирали да пристигнат с яхта заедно с децата си.

Бившият председател на голямата компания за търговски недвижими имоти Newmark също така е пил с Епстийн при друг повод през 2011 г. и е кореспондирал с него относно строителството на сграда срещу домовете и на двамата.

В изявление Министерството на търговията на САЩ обяви, че Лутник е имал "ограничени взаимодействия с г-н Епстийн в присъствието на съпругата си и никога не е бил обвиняван в неправомерни действия".

Бившият съветник на Тръмп Стив Банън пък е разменил стотици приятелски съобщения с Епстийн, някои от които са изпратени месеци преди ареста на финансиста през 2019 г. Двамата са обсъждали политика, пътувания и документален филм, който Банън е планирал да направи, за да помогне за спасяването на репутацията на Епстийн.

Една от кореспонденциите от 2018 г. се фокусира върху заплахите на Тръмп по това време да свали председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. В съобщение от 2019 г. Банън пита Епстийн дали може да му предостави самолета си, за да го вземе от Рим. Епстийн и Банън също са си разменяли клюкарски съобщения за Тръмп и неговата политика.

Още: "Тръмп ще управлява трети мандат": Бивш главен стратег шокира с изявление (ВИДЕО)

Бил Гейтс отхвърли сензационни твърдения за секс с рускини и полово предавана болест

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс също попадна в новите файлове, включително с твърдения, че е хванал полово предавана болест. Говорител на Гейтс нарече твърденията "абсолютно абсурдни и напълно неверни".

Два имейла от 18 юли 2013 г., изглежда, са били написани от Епстийн, но не е ясно дали някога са били изпратени на Бил Гейтс. И двата са изпратени от имейл акаунта на Епстийн и обратно към същия акаунт, докато няма видим имейл, свързан със съоснователя на Microsoft, а и двата имейла са неподписани. Единият е написан като писмо за напускане на фондацията "Бил и Мелинда Гейтс" и съдържа оплаквания, че е трябвало да се набави лекарство за Гейтс, за да се справи той "с последствията от секса с руски момичета".

Още: Бил Гейтс отрече срамната болест от рускиня, за която се говори в досиетата "Епстийн"

Другият мейл, който започва със "скъпи Бил", съдържа оплакване от Епстийн, че Гейтс е прекратил приятелството им, и се правят още твърдения, че Бил Гейтс е опитал да прикрие сексуално предавана инфекция, включително от тогавашната му съпруга Мелинда. Двамата се разведоха през 2021 г.

"Тези твърдения – от доказан, негодуващ лъжец – са абсолютно абсурдни и напълно неверни. Единственото, което тези документи показват, е разочарованието на Епстийн, че не е имал продължителни отношения с Гейтс и докъде е стигнал, за да го улови в капан и да го оклевети", твърди говорител на Бил Гейтс пред BBC.

Бил Клинтън също е във файловете

Подобно на Тръмп, президентът на САЩ в периода 1993-2001 г. Бил Клинтън е прекарвал време с Епстийн преди повече от две десетилетия, включително като е летял от време на време с частния му самолет и се е срещал с него в Белия дом. Клинтън също отрича да е знаел за неправомерните действия на финансиста. Представителите на Клинтън твърдят, че бившият президент е прекъснал отношенията си с Епстийн след първата серия от наказателни обвинения през 2006 г.

Разследващото досие включва снимки на Клинтън и други известни личности, които Епстийн е съхранявал в дома си в Ню Йорк. То съдържа и съобщения, получени от разследващите, с източник членове на широката общественост, които искат да знаят защо Клинтън не е разследван. Никоя от жертвите на Епстийн не е обвинила публично бившия президент в участие в престъпленията на финансиста.

Бившият министър на финансите на Клинтън и някогашен президент на Харвардския университет Лари Съмърс е друг от добре известните дългогодишни познати на Епстийн. Новите документи са пълни с препратки към срещи и вечери между двамата мъже. Преди това публикувани документи показват, че Съмърс е изпратил имейл на Епстийн през 2019 г., за да обсъди взаимодействията си с една жена. Съмърс е нарекъл отношенията си с Епстийн "голяма грешка в преценката", според PBS.

Епстийн превеждал пари по сметки, свързани с британски посланик в САЩ и бивш министър

Епстийн е превел 75 000 долара по сметки, свързани с Питър Манделсън - британски политик, лобист и дипломат, бивш депутат и министър в правителствата на Тони Блеър и Гордън Браун. Това сочат банкови извлечения, публикувани в документите. Между 2003 и 2004 г. Епстийн явно е изпратил три отделни плащания по 25 000 долара, посочвайки лорд Манделсън. Самият той заяви, че няма записи или спомени за получаване на сумите и не знае дали документите са автентични.

В друга серия от имейли Манделсън моли да отседне в един от имотите на Епстийн. Имейлите са от 16 юни 2009 г., когато сексуалният престъпник излежава присъда за склоняване към проституция на лице под 18-годишна възраст. През декември 2024 г. лорд Манделсън е назначен за посланик на Обединеното кралство в САЩ, но е уволнен по-малко от година след това, когато става ясно, че е изпращал съобщения на Епстийн тип "дръж се, кураж" след осъждането му.

Лорд Манделсън многократно е заявявал, че съжалява за миналото си приятелство с Епстийн, което отдавна е обществено достояние. Той е казвал, че никога не е виждал нередности, докато е бил в контакт с финансиста, и че "е повярвал на лъжите му".

Бивш израелски премиер искал да остава в резиденцията на Епстийн

Бившият израелски премиер Ехуд Барак и съпругата му често се споменават в документите, което показва, че са поддържали редовни контакти с Епстийн в продължение на години, включително и след признаването му за виновен за сексуални престъпления във Флорида през 2008 г. Сред кореспонденцията има планове за престой в резиденцията на Епстийн в Ню Йорк през 2017 г. В други писма се обсъждат рутинни логистични въпроси за други посещения, срещи и телефонни разговори с финансиста.

Барак признава, че редовно е посещавал Епстийн по време на пътуванията си до Ню Йорк и е летял с частния му самолет, но твърди, че никога не е наблюдавал неподходящо поведение или партита.

Ехуд Барак беше министър-председател на Израел от 1999 до 2001 г., а по-късно заемаше поста министър на отбраната.

Съосновател на Google бил поканен на "непринудена" вечеря в къщата на Епстийн

Имейли показват, че милиардерът и съосновател на Google Сергей Брин е планирал да се срещне с Епстийн и Гилейн Максуел в къщата на финансиста в Ню Йорк години преди той да бъде публично обвинен в сексуално малтретиране на непълнолетни момичета. В разговор от 2003 г. Максуел го кани да я придружи на прожекция на филма с Рене Зелуегър "Down with Love" в Ню Йорк. Няколко седмици по-късно тя го поканила на "щастливо неформална и непринудена" вечеря в къщата на Епстийн. Брин предложил да доведе и тогавашния главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид.

Представителите на Google не са коментирали името на Брин във файловете.

Путин е споменат над 1000 пъти, Епстийн искал интимни снимки на бивша прокремълска говорителка

Джефри Епстийн е ръководел "най-голямата операция за примамване на жени в света" от името на КГБ, когато е набавял жени за мрежата си от сътрудници, смятат източници от западни разузнавателни служби. Твърди се, че той е работил за Москва и вероятно за Израел, когато е уреждал срещи за някои от най-влиятелните мъже в света. Разсекретените данни включват 1056 документа, в които се споменава руският диктатор Владимир Путин, и 9629, в които се споменава Москва.

Епстийн дори, изглежда, е успял да си осигури аудиенции при Путин след осъждането си през 2008 г. за набиране на деца за проституция. Няма документирани доказателства, свързващи диктатора и неговите шпиони директно с незаконните дейности на финансиста: От Русия с любов: В досиетата "Епстийн" Путин се споменава над 1000 пъти.

Епстийн е искал и интимни снимки от бившата говорителка на прокремълското движение "Наши" Мария Дрокова, известна с целувката си с Владимир Путин на форума "Селигер" през 2009 г. Тя е сътрудничила на осъдения педофил и финансист, като е управлявала неговите медийни отношения, действала е като негов PR агент, предлагала е на журналисти интервюта с Епстийн, подчертавайки неговата "интересна перспектива" за американската наука, координирала е отговорите на пресата и е подбирала журналисти за публикации за него. Всичко това - след като Епстийн се призна за виновен по обвинения в проституция и други престъпления през 2007 г.

Имейлите на Дрокова са включени в новата партида документи. В кореспонденцията си тя предлага да се направи игрален или документален филм за финансиста, а Лиза Бирк Педерсен, режисьорката на "Kissing Putin" – филм за самата Дрокова, е спомената като възможен режисьор. Дрокова е препоръчала създаването на фондация срещу тормоза и е написала, че Епстийн може да "избере най-амбициозните жени за свои бизнес партньори или да ги наеме лично".

В кореспонденцията Епстийн също моли Дрокова да му изпрати интимни фотографии. В едно писмо се вижда, че тя се съгласява, но в друго отказва. Според архива на Епстийн името на Дрокова се появява най-малко 1639 пъти.

Бивш норвежки премиер - връзка на Епстийн с Путин

От файловете става ясно още, че бившият министър-председател (1996-1997 г.) на Норвегия Турбьорн Ягланд от Работническата партия в продължение на години е бил посредник между Епстийн и Путин, действайки в пълно противоречие с интересите на Запада. Имейл от 2013 г. показва, че финансистът е молил Ягланд да му уреди среща с Путин за "минимум два или три часа". В съобщенията се говори за предложения за инвестиции в Сочи и Санкт Петербург. Епстийн моли всичко това да остане "конфиденциално".

Според Епстийн Русия може да "преоткрие финансовата система на 21 век" и да поеме лидерството в технологиите, вместо да копира Силициевата долина и да догонва големите западни технологични компании, а това би станало с инвестиции там.

В друг имейл - от 2018 г. - Ягланд пише на Епстийн, че ще се среща с асистента на външния министър Сергей Лавров и че ще "предложи" нещо, оставащо неясно.

Norway’s former Prime Minister Thorbjørn Jagland is a real traitor.



He spent years acting as a middleman between Epstein and Russia, helping both and acting completely against Western interests.



Here are some key emails from 2013 and 2018: pic.twitter.com/95yAtL8ASN — Joni Askola (@joni_askola) January 31, 2026

Покойният руски ултранационалистичен политик Владимир Жириновски се появява в досиетата на Епстийн, където е описан като "националистическият клоун". Той ръководеше Либерално-демократичната партия на Русия в продължение на десетилетия и бе известен с провокативните си речи и непредсказуемото си поведение.

Late Russian ultranationalist politician Vladimir Zhirinovsky appears in Epstein's files, referred to as "the nationalist clown." He led Russia's Liberal Democratic Party for decades and was known for inflammatory speeches and erratic behavior.

Притеснителни разкрития за трафик на бебета

Новоиздадените файлове, свързани с Джефри Епстийн, съдържат и тревожен имейл, изпратен до него по време на пътуване до Кения. По-голямата част от съобщението е обикновен разговор за пътуване – полети, сафари, знаменитости, планове за почивка. Но след това идва един ред, формулиран като "шега", който се откроява по всички погрешни причини - изпращачът пише за "връщане на малко бебе… или две… момчета или момичета?".

Няма потвърждение за някакви реални действия, свързани с това съобщение. Все пак самото формулиране е дълбоко обезпокоително, особено предвид историята на Епстийн.

🚨Epstein files include disturbing reference to baby trafficking



Newly released files related to Jeffrey Epstein contain a deeply disturbing email sent to him during a trip to Kenya. Most of the message reads like casual travel chatter — flights, safaris, celebrities, vacation… https://t.co/gjhczRaexj pic.twitter.com/W0f8e94Lrl — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026

Българска връзка

Междувременно разследващият сайт BIRD.bg откри и българска връзка в досиетата "Епстийн" - френски гражданин, съдържател на модна агенция, който е заподозрян, че е доставял момичета за "бизнеса" и "нуждите" на Джефри Епстийн, е имал среща с т. нар. "емисар-сводник" на Епстийн в София. Станала е през април 2010 година. Емисарят - Даниел Сиад, пише имейл до Епстийн за срещата си с французина Жан-Люк Брюнел и добавя, че момичетата на Брюнел мечтаели да пробият в САЩ. "Но по-интересно е появяването на Даниел Сиад в София две години по-късно, през октомври 2012 г. Тогава той пише до Епстийн, че е в София с "Принцесата", която го поканила да я придружи на среща с "правителствени официални лица"", добавят от BIRD.bg.

Даниел Амар Сиад се представя като бивш моден фотограф, мениджър на телевизионен канал за мода, базиран в Русия, и финансов съветник. Френските разследващи на дейността на Брюнел са се интересували от него, но не са го разпитвали. Жан-Люк Брюнел е починал през 2022 г. в затвора. Той е бил обект на разследване във Франция заради сводничество във връзка с аферата "Епстийн". Именно Брюнел посочва Сиад като сводник на Епстийн и предоставя на разследващите неговите контакти, добавя медията.

"Срещал ли се е сводникът на Епстийн с български официални лица в София през октомври 2012 г.? Кои са те? За какво са си говорили? Засега досиетата "Епстийн" не дават отговори. Но българската следа е документирана, както и поне два полета на българки до Ню Йорк, които са платени от Епстийн", допълват още от BIRD.bg.

