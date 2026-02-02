"Тя не е напуснала дома си по собствена воля": Изчезна майката на водещата на NBC News

Изчезването на майката на американската телевизионна водеща Савана Гътри се разследва като престъпление, а домът й вече се счита за местопрестъпление, съобщиха властите в Аризона. Нанси Гътри, 84-годишната майка на водещата на NBC News, е видяна за последно в дома си в предградие на Тусон, Аризона, в събота вечер, 31 януари. Семейството й я обяви за изчезнала ден по-късно. Когато пристигнаха властите, шерифът на окръг Пима Крис Нанос заяви, че мястото на инцидента в дома на Нанси Гътри е предизвикало „сериозна тревога“.

Последва интензивно издирване, което според Нанос е било преустановено, докато властите разследват възможността да е било извършено престъпление срещу нея. „Тя не е напуснала дома си по собствена воля, знаем това“, заяви Нанос пред Би Би Си. Нанос даде много малко подробности за това, което според него все още е „много активно“ разследване, и призова обществеността да се обажда на властите с всякаква информация. Не е ясно какво в дома й е накарало властите да изразят сериозна загриженост.

Семейство Гътри по-рано заяви: „Можем да потвърдим, че това е случай на изчезнало лице и семейството работи в тясно сътрудничество с местните правоохранителни органи.“ Търсачите бяха изпратени вкъщи в понеделник, за да си починат, след като цяла нощ търсиха Нанси Гътри, която е описана като „в лошо физическо здраве“, но според Нанос няма сведения за когнитивни проблеми. Те са използвали дронове, самолети, хеликоптери, топлинни сензори и инфрачервени лъчи, каза той и добави: „Използвахме всичко, с което разполагаме.“

На по-ранна пресконференция Нанос заяви, че на мястото са били извикани детективи от отдела за убийства, което според него не е стандартна процедура в случаи на изчезнали лица. Той също така заяви, че не може да се изключи вероятността за престъпление. Нанси Гътри е видяна за последно в дома си след 21:00 местно време в събота (04:00 GMT в неделя). Савана Гътри, водеща на предаването „Today“, не се е появила в ефир в понеделник сутринта.

Нейните колеги са споделили изявление, в което се казва: „От името на нашето семейство искам да благодаря на всички за съчувствието, молитвите и подкрепата. В момента нашето внимание остава насочено към безопасното завръщане на скъпата ни майка.“