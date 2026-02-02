Спорт:

"Тя не е напуснала дома си по собствена воля": Изчезна майката на водещата на NBC News

02 февруари 2026, 23:10 часа 416 прочитания 0 коментара
"Тя не е напуснала дома си по собствена воля": Изчезна майката на водещата на NBC News

Изчезването на майката на американската телевизионна водеща Савана Гътри се разследва като престъпление, а домът й вече се счита за местопрестъпление, съобщиха властите в Аризона. Нанси Гътри, 84-годишната майка на водещата на NBC News, е видяна за последно в дома си в предградие на Тусон, Аризона, в събота вечер, 31 януари. Семейството й я обяви за изчезнала ден по-късно. Когато пристигнаха властите, шерифът на окръг Пима Крис Нанос заяви, че мястото на инцидента в дома на Нанси Гътри е предизвикало „сериозна тревога“.

Още: Началото на края за Тръмп: Историческа изборна загуба за републиканците в Тексас

Последва интензивно издирване, което според Нанос е било преустановено, докато властите разследват възможността да е било извършено престъпление срещу нея. „Тя не е напуснала дома си по собствена воля, знаем това“, заяви Нанос пред Би Би Си. Нанос даде много малко подробности за това, което според него все още е „много активно“ разследване, и призова обществеността да се обажда на властите с всякаква информация. Не е ясно какво в дома й е накарало властите да изразят сериозна загриженост.

Още: От Русия с любов: В досиетата "Епстийн" Путин се споменава над 1000 пъти

Семейство Гътри по-рано заяви: „Можем да потвърдим, че това е случай на изчезнало лице и семейството работи в тясно сътрудничество с местните правоохранителни органи.“ Търсачите бяха изпратени вкъщи в понеделник, за да си починат, след като цяла нощ търсиха Нанси Гътри, която е описана като „в лошо физическо здраве“, но според Нанос няма сведения за когнитивни проблеми. Те са използвали дронове, самолети, хеликоптери, топлинни сензори и инфрачервени лъчи, каза той и добави: „Използвахме всичко, с което разполагаме.“

Още: Съдия в Тексас освободи 5-годишно дете, задържано от имиграционните и митнически агенти на ICE

На по-ранна пресконференция Нанос заяви, че на мястото са били извикани детективи от отдела за убийства, което според него не е стандартна процедура в случаи на изчезнали лица. Той също така заяви, че не може да се изключи вероятността за престъпление. Нанси Гътри е видяна за последно в дома си след 21:00 местно време в събота (04:00 GMT в неделя). Савана Гътри, водеща на предаването „Today“, не се е появила в ефир в понеделник сутринта.

Още: Тръмп си тръгна посредата на интервю за американска телевизия

Нейните колеги са споделили изявление, в което се казва: „От името на нашето семейство искам да благодаря на всички за съчувствието, молитвите и подкрепата. В момента нашето внимание остава насочено към безопасното завръщане на скъпата ни майка.“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
майка САЩ водещ Аризона
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес