Бил Гейтс отрече срамната болест от рускиня, за която се говори в досиетата "Епстийн"

02 февруари 2026, 09:32 часа 325 прочитания 0 коментара
Бил Гейтс отрече срамната болест от рускиня, за която се говори в досиетата "Епстийн"

Бил Гейтс категорично отрече взривните обвинения, приписвани на Джефри Епстийн, които се появиха в поредица от документи, свързани с федерални разследвания. Твърденията, описани от лагера на Гейтс като "абсурдни" и "напълно неверни", са били написани от Епстийн в лични съобщения от 2013 г. и са подновили вниманието към миналото сътрудничество на технологичния милиардер с опозорения финансист.

Снимка: Getty Images

Представител на Гейтс заяви пред "Daily Mail": "Тези твърдения са абсолютно абсурдни и напълно неверни. Единственото, което тези документи доказват, е разочарованието на Епстийн, че не е поддържал продължителни отношения с Гейтс, и до какви крайности е стигнал, за да го улови в капан и да го оклевети."

Въпросният материал е част от това, което обикновено се нарича досиетата "Епстийн" – съвкупност от доказателства, събрани през годините от Министерството на правосъдието на САЩ и ФБР по време на отделни разследвания, които доведоха до осъждането на Епстийн през 2008 г. във Флорида и по-късното му обвинение през 2019 г. в Ню Йорк. Макар че части от тях са били публикувани с течение на времето, по-широкото разкриване е последвало неотдавнашните мерки за прозрачност.

Какво показват документите

Снимка: Getty Images

Според докладите, последната публикация включва екранни снимки на имейли, адресирани до самия него, които според твърденията са написани от Епстийн, след като Гейтс се е дистанцирал от него. В тези съобщения Епстийн изразява гнева си и отправя редица неприлични обвинения, свързани с личния живот на Гейтс и брака му с Мелинда Френч Гейтс.

Сред твърденията е и това, че Гейтс е помолил Епстийн да му помогне да се снабди с антибиотици и да изтрие имейли, в които се споменава предполагаема полово предавана болест, получена след среща с млада рускиня. Съобщенията също така предполагат, че Епстийн е написал кореспонденция, сякаш е от бивш съветник на Гейтс, в която описва измислен сценарий за брачен конфликт и неподходящи искания.

Снимка: Getty Images

Гейтс отдавна признава, че срещата с Епстийн е била грешка и казва, че съжалява за връзката си с него. Той последователно отрича да е извършил някакво престъпление. Епстийн умря в затвора в Ню Йорк през 2019 г., докато чакаше процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Документите също така включват снимки без дата на Епстийн и Гейтс заедно с неидентифицирани жени. Важно е да се отбележи, че появата на имена или изображения в разследващите файлове сама по себе си не означава участие в престъпления или знание за престъпленията на Епстийн.

Контекст около досиетата "Епстрийн"

Снимка: Getty Images

Досиетата "Епстийн" се отнасят до хиляди страници материали: полетни дневници, книги с контакти, имейли, съдебни записи и свидетелски показания, събрани през годините. Голяма част от тях са били редактирани и публикувани на етапи. Неотдавнашното законодателство наложи по-широко разкриване на некласифицирани материали, съхранявани от Министерството на правосъдието и ФБР.

Само едно лице, Гилейн Максуел, е осъдено във връзка с престъпленията на Епстийн. В момента тя излежава 20-годишна присъда за набиране на непълнолетни момичета. Гейтс и Мелинда, които се ожениха през 1994 г. и се разведоха през 2021 г., имат три деца. В минали интервюта Мелинда е казвала, че връзката на Гейтс с Епстийн е била един от няколкото фактора, допринесли за края на брака им. Тя не е коментирала най-новото публикуване на документи.

Докато вниманието отново се фокусира върху тези файлове, екипът на Гейтс твърди, че съобщенията отразяват опитите на Епстийн да провокира и да оклевети след като е бил отрязан, а не доказателства за неправомерно поведение, пише "Marca".

Яна Баярова
