Началото на края за Тръмп: Историческа изборна загуба за републиканците в Тексас

Кандидат на Демократическата партия в САЩ спечели със съкрушителен двуцифрен резултат надпреварата за Сената в Тексас срещу кандидат на репубиканците. Демократът Тейлър Ремет записа резултат от 57,2% подкрепа, докато Лий Уомбсганс взе еда 42,8% в окръг, който е твърдо с републикански предпочитания и е считан за крепост на партията, която изстреля Доналд Тръмп на голямата политическа сцена.

A Democratic candidate has won a special election to the Texas State Senate. Taylor Rehmet received 57.2 percent of the vote, defeating Republican Lee Wambsganss, who took 42.8 percent. The district had traditionally been considered Republican, with GOP candidates winning… pic.twitter.com/DvuUCFfmKr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 1, 2026

Още: От Русия с любов: В досиетата "Епстийн" Путин се споменава над 1000 пъти

През ноември предстоят традиционните частични избори за Конгреса и този резултат сега е ясен сигнал накъде отиват нещата за републиканците. Все повече се засилват очакванията, че Конгресът ще бъде превзет от демократите и в двете камари, а това вече ще усложни безкрайно много щурите политически игрички и действия на Тръмп. На всичкото отгоре, Уомбсганс беше публично подкрепена от Тръмп в кампанията.

"Ноември винаги е считан за истинска битка, но тази вечер, надяваме се, би трябвало да ни напомни на всички, че ще се борим срещу сила, която вярва, че трябва да спечели", каза Люк Масиас, консервативен активист и политически консултант от Тексас, привърженик на републиканците.

Ремет леко изненадващо се класира на балотаж с Уомбсганс - демократът е синдикален лидер, на 33 години. Уомбсганс също е новак в политиката и стана известна след като успя да превърне няколко борда на училища в Тексас в консервативни бастиони, обаче в последно време тази тенденция пак почна да се обръща към демократите, пише The New York Times.

Още: Тръмп: Изборите през ноември са най-важната дата в историята на САЩ