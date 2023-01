Шефът на ЦРУ е посетил Киев, ето какво си е казал със Зеленски

"Директорът Бърнс пътува до Киев, където се срещна с колеги от украинското разузнаване, както и с президента Зеленски, и затвърди нашата постоянна подкрепа за Украйна и нейната защита срещу руската агресия", гласи информацията.

По време на посещението си в края на миналата седмица Бърнс се е срещнал и с представители на украинското разузнаване. Според вестника всички те са обсъждали докога Украйна може да разчита на постоянна помощ от САЩ и западните съюзници, след като републиканците спечелиха мнозинство в Камарата на представителите на американския Конгрес.

Съобщава се също, че Зеленски и неговите служители са напуснали срещата миналата седмица с усещането, че подкрепата на САЩ за Украйна "остава силна", пише "Вашингтон пост".

Имената на Бърнс и Зеленски бяха споменати отново преди дни, когато в САЩ излезе новата документална книга на историка на Белия дом Крис Уипъл - "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House" („Битката на живота му: В Белия дом на Джо Байдън“). В нея се разкрива как шефът на ЦРУ е пътувал до Украйна още преди инвазията на Владимир Путин и е предупредил президента, че руснаците планират да го убият.

В книгата на Уипъл се разказва и как Зеленски е оцелял при поне 12 опита за убийство от страна на руснаците – припомнете си повече тук.