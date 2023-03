Шефът на Пентагона пристигна на необявено посещение в Ирак (ВИДЕО)

"Тук съм, за да потвърдя отново стратегическото партньорство между САЩ и Ирак, докато вървим към по-сигурен, стабилен и суверенен Ирак", написа в Twitter министърът на отбраната на Щатите Лойд Остин.

Wheels down in Baghdad. I’m here to reaffirm the U.S.-Iraq strategic partnership as we move toward a more secure, stable, and sovereign Iraq. pic.twitter.com/hJVJjefuyv