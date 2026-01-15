Любопитно:

Ще превземете ли Гренландия? Тръмп отговори на прекия въпрос (ВИДЕО)

15 януари 2026, 06:44 часа 270 прочитания 0 коментара
Ще превземете ли Гренландия? Тръмп отговори на прекия въпрос (ВИДЕО)

"Не, вие го казвате това. Не знаете какво ще направя аз" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на директен журналистически въпрос дали възнамерява да превземе Гренландия, използвайки военна сила. Тръмп говори по време на поредния брифинг в Белия дом - ОЩЕ: Накъде ще тръгнете гренландци - към нас или към Русия: Белият дом с нова провокация

Същевременно, американският президент заяви, че не можел да разчита Гренландия да се защити от Китай или Русия и обясни как островът обсъждал да подсили отбраната си като включи втори кучешки впряг в нея. Интересното в случая - какво си представя Тръмп като евентуални военни действия в Гренландия при тамошното време? Дали всички военни машини, които светът познава, биха работили без грешка на минусовите температури там?

На всичкото отгоре Тръмп обяви, че не можел да разчита на Дания да защити себе си - и благодари на репортер след напомняне, че датски войници се биха рамо до рамо с американските военни в Афганистан - Още: Дания след преговорите в Белия дом: Не успяхме да убедим САЩ да не завладяват Гренландия, Тръмп е твърдо решен (СНИМКИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Гренландия
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес