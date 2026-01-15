Ще превземете ли Гренландия? Тръмп отговори на прекия въпрос (ВИДЕО)

"Не, вие го казвате това. Не знаете какво ще направя аз" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на директен журналистически въпрос дали възнамерява да превземе Гренландия, използвайки военна сила. Тръмп говори по време на поредния брифинг в Белия дом - ОЩЕ: Накъде ще тръгнете гренландци - към нас или към Русия: Белият дом с нова провокация

🛑“That’s what you said, not me.” Trump — on Greenland and a force scenario



A reporter directly asked Trump whether his rhetoric suggested a willingness to “acquire” Greenland by force. His response was as evasive as possible: pic.twitter.com/cyF5JOQ9fI — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026

Същевременно, американският президент заяви, че не можел да разчита Гренландия да се защити от Китай или Русия и обясни как островът обсъждал да подсили отбраната си като включи втори кучешки впряг в нея. Интересното в случая - какво си представя Тръмп като евентуални военни действия в Гренландия при тамошното време? Дали всички военни машини, които светът познава, биха работили без грешка на минусовите температури там?

‼️Trump on Greenland: “If we don’t go in, Russia and China will go in”



The US president also insists that Denmark is not capable of defending itself on its own.



“They deployed an additional dog sled, then another one. But that’s clearly not enough,” Trump said. pic.twitter.com/sQsm4WUv4l — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026

На всичкото отгоре Тръмп обяви, че не можел да разчита на Дания да защити себе си - и благодари на репортер след напомняне, че датски войници се биха рамо до рамо с американските военни в Афганистан - Още: Дания след преговорите в Белия дом: Не успяхме да убедим САЩ да не завладяват Гренландия, Тръмп е твърдо решен (СНИМКИ)

Trump: I can't rely on Denmark being able to fend themselves off.



Reporter: Denmark fought alongside the US in Afghanistan



Trump: Thank you for telling me that. I appreciate it. pic.twitter.com/p4FY8uFCLu — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026