3 март зад океана: Българският трибагреник се развя гордо в сърцето на Чикаго (СНИМКИ)

Българският трибагреник отново се е развял гордо в сърцето на Чикаго по време на тържествената церемония по издигане на националния флаг на Дейли Плаза – част от дългогодишната традиция българите в града да отбелязват своя национален празник, стана ясно от публикация във "Фейсбук" на генералния ни консул в Чикаго Светослав Станков. Флагът е бил внесен тържествено от Българо-американската полицейска асоциация, а химнът на Република България „Мила Родино“ е прозвучал в емоционалното изпълнение на Джулия Арагон.

Снимка: Facebook/Svetoslav Stankov

Консулът благодари на д-р Илиана Димитрова, преподавател по български език в Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн, за нейното вдъхновяващо слово.

"Със своята отдаденост и просветителска мисия тя допринася за възраждането на специалност "Българистика" и за популяризирането на българския език и култура в академичните среди на САЩ", отбелязва Станков.

"Особена благодарност към всички сънародници, които въпреки мразовитото чикагско време дойдоха на площада, за да почетат националния празник на България. Вашето присъствие показва, че българският дух е силен и жив навсякъде по света", пише Станков.

Снимка: Facebook/Svetoslav Stankov

Как е продължило честването?

Честването е продължило с прием в чест на българската общност, организиран от г-жа Мария Папас, Ковчежник на област Куук – дългогодишен приятел на България и на българите в Средния Запад.

"Тези събития са израз на уважение към приноса на българската общност към културното разнообразие, обществения живот и икономическото развитие на Чикаго и щата Илинойс. Да живее България! Да живее българската общност в Чикаго!", посочва още консулът. ОЩЕ: 3 март е вярата, че сме достойни

Снимка: Facebook/Svetoslav Stankov