Решителни действия: САЩ и Еквадор с общ удар срещу наркокартелите (ВИДЕО)

Всеки ден трафикът на фентанил по маршрути, контролирани от групировки като Лос Лобос и Лос Чонерос, води до смъртни случаи в Съединените щати. Затова Еквадор и Съединените щати започнаха съвместна военна операция срещу наркокартелите. Южното командване на САЩ я нарича „решителни мерки“. Американските сили предоставят разузнавателна и логистична подкрепа, докато еквадорските сили извършват операциите на място.

ОЩЕ: Страшното тепърва предстои: Ролята на САЩ и кой ще наследи наркобарона на Мексико? (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Еквадор заяви, че подробностите за операциите са класифицирани и не даде повече подробности.

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа, близък съюзник на Доналд Тръмп, заяви, че Вашингтон е сред "регионалните съюзници", участващи в операцията срещу наркокартелите, които използват пристанища за контрабанда на кокаин до международните пазари.

Около 70% от наркотиците, произвеждани от Колумбия и Перу, се доставят през Еквадор.

🇺🇸🇪🇨 Ecuador and the United States have launched a joint military operation against drug cartels



Every day, fentanyl trafficked along routes controlled by groups such as Los Lobos and Los Choneros leads to deaths in the United States.



Now Ecuador and the United States have… pic.twitter.com/R4ECJK6UoL — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2026