"Ще се погрижим за това": Ще спре ли Тръмп финансирането за Ню Йорк след победата на Мамдани (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се погрижи за Ню Йорк след победата на кметските избори там на демократа Зохран Мамдани, дефиниран като социалист, предаде Франс прес. Според Тръмп победата на Мамдани вреди на суверенитета на страната. "Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк, но ние ще се погрижим за това, не се безпокойте“, заяви Тръмп по време на икономическа конференция в Маями.

Той беше заплашил да спре федералното финансиране за Ню Йорк, ако демократът Мамдани спечели изборите за кмет на мегаполиса. По време на конференцията в Маями Тръмп заяви също така, че Америка трябва да направи своя избор между комунизма и благоразумието. "Нашите противници ви предлагат един икономически кошмар. Ние ще реализираме едно икономическо чудо“, заяви още Тръмп по време на форума в Маями.

Той засегна и редица други въпроси, сред които този за Г-20, предаде Ройтерс. Тръмп заяви, че Република Южна Африка не трябва да бъде в тази група и обяви, че няма да присъства на срещата на върха на Голямата двайсеторка, която Република Южна Африка ще организира по-късно този месец в качеството си на ротационен председател на групата.

На срещата на върха на 22 и на 23 ноември в Совето ще присъства американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Елин Димитров
