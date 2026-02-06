Вдъхновени от Робин Худ: Те обират магазини и дават на бедните (ВИДЕО)

В Монреал група от около 60 души, облечени като Робин Худ, нахлуха и оградиха супермаркет. След това раздадоха стоките на нуждаещите се чрез обществени хладилници. В социалните мрежи те нарекоха това „политическа акция“ срещу покачващите се цени на храните. Инфлацията в Канада се е увеличила повече от два пъти през последната година.
"Robin Hoods" of Canada: they rob stores and distribute food to the poor— NEXTA (@nexta_tv) February 6, 2026
In Montreal, a group of around 60 people dressed as Robin Hoods raided Rachelle Béry supermarkets and distributed the goods to those in need through community fridges.
On social media, they called it a… pic.twitter.com/Ku9g0ZBCQF
Група, наречена Robin des Ruelles — Робин от алеите, твърди, че около 60 души, носещи маски и червени пера на шапките си, са откраднали храна на стойност хиляди долари от магазин.
„Когато две работни места не са достатъчни, за да се храниш, да имаш покрив над главата си и да се грижиш за семейството си, всички средства стават легитимни. Решаваме да се съпротивляваме на корумпираната система и насърчаваме други, които са също толкова уморени, колкото и ние, да направят същото“, заяви групата в съобщение.
Същата група пое отговорност за предишен обир през декември, при който лица, облечени като Дядо Коледа и елфи, ограбиха друг магазин.