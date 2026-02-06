Оставката на Румен Радев:

Вдъхновени от Робин Худ: Те обират магазини и дават на бедните (ВИДЕО)

06 февруари 2026, 7:17 часа 371 прочитания 0 коментара
Вдъхновени от Робин Худ: Те обират магазини и дават на бедните (ВИДЕО)

В Монреал група от около 60 души, облечени като Робин Худ, нахлуха и оградиха супермаркет. След това раздадоха стоките на нуждаещите се чрез обществени хладилници. В социалните мрежи те нарекоха това „политическа акция“ срещу покачващите се цени на храните. Инфлацията в Канада се е увеличила повече от два пъти през последната година.

Група, наречена Robin des Ruelles — Робин от алеите, твърди, че около 60 души, носещи маски и червени пера на шапките си, са откраднали храна на стойност хиляди долари от магазин.

„Когато две работни места не са достатъчни, за да се храниш, да имаш покрив над главата си и да се грижиш за семейството си, всички средства стават легитимни. Решаваме да се съпротивляваме на корумпираната система и насърчаваме други, които са също толкова уморени, колкото и ние, да направят същото“, заяви групата в съобщение.

Същата група пое отговорност за предишен обир през декември, при който лица, облечени като Дядо Коледа и елфи, ограбиха друг магазин.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Робин Худ Инфлация Обир Магазин бедни Монреал
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес