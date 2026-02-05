"Лудият" Тръмп: Иска да е в Рая, а Зеленски казва, че Путин се страхува само от него (ВИДЕО)

"Никога няма да успея да вляза в Рая. Не мисля, че се класирам. Няма нещо, което да направя - но всички тези добри неща, които правя, включително за религията - тя сега е обратно на линия, но няма да се класирам за Рая. Доналд Тръмп поставя под въпрос живота си и смисъла на живота си. Шегувам се - наистина мисля, че вероятно би трябвало да вляза. Не съм перфектен, но направих много добро за перфектни хора". Думите са на американския президент Доналд Тръмп - поредно излияние, което предизвиква минимум бурни чувства - ОЩЕ: Джей Ди Ванс: Има нов световен ред, Тръмп иска да разтърси някои стари структури (ВИДЕО)

"I truly believe I probably belong in heaven," — Trump. pic.twitter.com/9J3g75nvDq — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2026

И спомен колко добро е направил: "Аз съм Доналд Тръмп, най-големият, най-добрият". Докато купува кола с децата вътре:

😬 Remember the video where Donald Trump “buys” a woman’s car — and her kids?



It used to look like a weird joke.

Now, in light of the Epstein case, it doesn’t seem funny anymore. pic.twitter.com/NDQxP8jFzn — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2026

Тази лудост доста добре я усеща украинският президент Володимир Зеленски. И е категоричен - Путин се страхува само от Тръмп, не обратното. "Не аз трябва да реша какво да каже Тръмп на Путин, но ако Тръмп знае, че Путин се страхува, американският президент няма да приеме всички условия на руския лидер", заяви Зеленски. Той призна и, че Путин не се страхува от европейците, но ги похвали, че са големи съюзници на Украйна:

⚡️ Zelensky: Putin is afraid only of Trump



According to the Ukrainian president, Donald Trump knows he has real leverage over Russia — the economy, sanctions, and weapons supplies — which is why he cannot accept all of Putin’s demands.



Zelensky added that Putin is not afraid of… pic.twitter.com/nTt04QZCHM — NEXTA (@nexta_tv) February 4, 2026

А колко Тръмп го слуша главата - преценете и като чуете следното: "Не спя на самолети, не обичам да спя на самолети. Гледам през прозореца за ракети и врагове":

Trump: "I don’t like sleeping on planes… I like looking out the window watching for missiles and enemies, actually." pic.twitter.com/mOUZA8byBo — NEXTA (@nexta_tv) February 5, 2026

