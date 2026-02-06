Спорт:

Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка за чадър

06 февруари 2026, 7:20 часа 341 прочитания 0 коментара
Продължава разследването по случая с намерените тела на трима мъже край Петрохан, предаде БНТ. Вчера вътрешният министър в оставка Даниел Митов разпореди проверка по стари сигнали, свързани с хижата и дали няма "полицейски чадър" за извършеното тройно убийство. Проверката включва периода от 2022 година до момента. Междувременно продължава издирването на Ивайло Калушев и други двама, свързани с тройното убийство. Още: Смъртта на трима мъже край Петрохан: МВР проверява за неглижирани сигнали още от 2022 г.

Вчера неофициално стана ясно, че в неизвестност е и 15-годишно момче, за което се твърди, че е било в бившата хижа "Петрохан". Пред разследващите родителите на детето са заявили, че знаят къде е то, но няма да дадат информация.

Снимка: БГНЕС

Социалният министър назначи на Агенцията за закрила на детето и социалните служби да се провери дейността по сигнал за 8-годишно момче, което е било изпратено от родителите си да живее при "рейнджърите" в хижата. Сигналът е подаден от бабата и дядото на детето през 2024 г.

Изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си. Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни.

Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. От там изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Петрохан убийство тройно убийство
