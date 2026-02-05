САЩ се оттеглят от ключови бази в Сирия (ВИДЕО)

Американските войски в базата "Ал-Шадади" в североизточната сирийска провинция Хасака се готвят да се оттеглят напълно в следващите часове, съобщава на 5 февруари арабското издание Asharq Al-Awsat. А пред Сирийската телевизия източник потвърждава, че силите на САЩ планират това да се случи "в следващите 24 часа". По-рано се видя как конвой от камиони, принадлежащи на международната коалиция срещу "Ислямска държава", е влязъл от Ирак през граничния пункт "Яарабия" и се е насочил към базата "Ал-Шадади". Източници в района заявиха, че празните камиони са били изпратени да натоварят военно оборудване от базата.

В края на миналия месец турската агенция Anadolu съобщи, че според местни източници е забелязана засилена военна активност във военновъздушната база "Ал-Шадади", която се използва от коалицията срещу "Ислямска държава", водена от САЩ. Агенцията съобщи, че наблюдатели са докладвали за кацане на американски товарен самолет.

Още една база се евакуира

Местни очевидци също съобщиха, че международната коалиция евакуира базата "Хараб ал-Джир" - ключов военен обект на САЩ, разположен в североизточната част на Хасака.

От вторник в Камишли се чувал шум от дронове, казват източниците на Asharq Al-Awsat и добавят, че периодично се чували и изстрели, което е знак, че силите на международната коалиция унищожават някои от позициите си в базата "Хараб ал-Джир".

Сирийските правителствени сили влязоха във вторник, 3 февруари, в град Камишли, където преобладава кюрдското население, като част от споразумението за постепенно интегриране на кюрдските сили и институции в държавата. Там силите на Дамаск започнаха подготовка за превземане на летището.

Кюрдските сили са част от Сирийските демократични сили (СДС), които подписаха споразумение със сирийската армия, че ще се интегрират в нея. Двете страни водеха сблъсъци през последните месеци. СДС са подкрепяни от САЩ - те изградиха "държава в държавата" в Североизточна Сирия през годините в битка срещу "Ислямска държава". Кюрдските сили, които Турция счита за врагове, отстъпиха големи територии на настъпващите правителствени войски през последните седмици.

