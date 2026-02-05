"Мелания" е най-скъпият документален филм в историята. И най-големият провал

Феновете на президента Доналд Тръмп и съпругата му осигуриха добър старт на документалния филм "Мелания". Продукцията надмина очакванията на експертите в бранша и се изкачи директно на трето място в американските кинокласации. През първия уикенд след кинопремиерата си той събра около седем милиона долара - най-успешният кинодебют на документален филм от десет години насам, информира германската обществена медия АРД.

Привържениците на Тръмп се стичат в кината

Мелания Тръмп гордо публикува в X, че филмът "вече е спечелил повече от пет номинации за Оскар за 2025". Зрителите се стичаха в кината предимно в градове и щати, подкрепящи Тръмп. Според наблюдатели филмът е най-успеше в градове като Далас, Орландо, Тампа, Финикс, Хюстън, Атланта или Уест Палм Бийч.

Извън САЩ обаче зрителите почти не проявяват интерес към филма: така например във Великобритания "Мелания" събра през първия уикенд след излизането му на големия екран едва 32 974 лири, което му отреди 29-о място по приходи от продажбата на билети.

Най-скъпият документален филм на всички времена

Въпреки добрия старт в Америка от финансова гледна точка "Мелания" е много далеч от това да бъде определен като успех. Amazon MGM Studios, които финансираха филма, платиха 40 милиона долара за правата, а това прави "Мелания" най-скъпия документален филм в историята, според оценката на Hollywood Reporter. За сравнение: средният бюджет за документален филм с участието на компании от САЩ, Великобритания или Канада през 2025 година е бил едва 900 000 долара, сочи справка с данни на Международната асоциация за документални филми, цитирани от АРД.

Но това не е всичко: в допълнение към 40-те милиона долара за правата "Амазон" инвестира още 35 милиона долара в маркетинг – зашеметяваща сума за документален филм. Според "Ню Йорк Таймс" тя е десет пъти по-висока от сумата, която са получили други висококачествени документални филми.

Така например по телевизията вървяха реклами по време на плейофите на Националната футболна лига (NFL) за едновременната премиера в 25 киносалона в САЩ. Реклами имаше и по автобуси и кутии за пуканки в кината.

Какви са истинските мотиви на Джеф Безос?

"Амазон" планира да пусне "Мелания" и на своята стрийминг платформа "Прайм Видео", която след време може да предложи и цяла документална поредица. Въпреки това, предвид огромните общи разходи от 75 милиона долара, остава въпросът: какви са истинските мотиви на "Амазон" да финансира продукцията "Мелания"?

Те едва ли са финансови - особено като се има предвид, че 40-те милиона долара, похарчени от "Амазон" само за придобиването на правата надхвърлят с 26 милиона долара втората най-висока оферта – тази на "Дисни". Според медийни съобщения самата Мелания Тръмп е получила над 70 процента от сделката за 40 милиона долара, т.е. повече от 28 милиона долара, става още ясно от публикацията на АРД.

Ласкателство? Подкупване?

Сделката с продуцентската компания на Мелания Тръмп е била сключена след една вечеря на основателя на "Амазон" Джеф Безос с Доналд Тръмп в имението му "Мар-а-Лаго". Критиците виждат в това опит на Безос да си купи благоразположението на Тръмп.

Това може да се приравни с ласкателство или дори с подкупване, казва за "Ню Йорк Таймс" бившият служител на "Амазон" Тед Хоуп. От 2015 до 2020 той е работил за изграждането на филмовото подразделение на компанията, информира АРД.

От "Амазон" многократно са подчертавали, че са лицензирали филма "Мелания" по една единствена причина – "защото вярваме, че нашите клиенти ще го харесат", посочва още германската медия.

Източник: "Дойче веле"