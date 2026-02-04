Войната в Украйна:

Скандал около първата дама Джил Байдън: Първият ѝ съпруг обвинен в убийство

04 февруари 2026, 06:17 часа 451 прочитания 0 коментара
Първият съпруг на бившата първа дама Джил Байдън е обвинен в убийството на съпругата си в дома им в Делауеър в края на декември миналата година, информира Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 77-годишният Уилям Стивънсън от Уилмингтън е бил женен за Джил Байдън от 1970 до 1975 г. Съпругата на бившия президент на САЩ Джо Байдън отказа да коментира темата.

Стивънсън остава в затвора, след като не успя да плати гаранция от 500 000 долара след ареста си в понеделник по обвинение в убийство от първа степен. Той е обвинен в убийството на 64-годишната Линда Стивънсън на 28 декември 2025 г.

Полицията е била извикана в дома по сигнал за домашен спор след 23:00 часа и е намерила жена в безсъзнание в хола. Опитите за оказване на първа помощ от медиците обаче са били неуспешни.

Джил Байдън се омъжва за американския сенатор Джо Байдън през 1977 г.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
