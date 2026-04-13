"Слаб и ужасен": Тръмп с остра атака по папа Лъв

13 април 2026, 8:09 часа 588 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе с остра атака срещу папа Лъв XIV. Tръмп обвини римския първосвещеник, че е "слаб" пред лицето на престъпността и "ужасен за външната политика", след като религиозният лидер разкритикува външната и имиграционната политика на Тръмп, съобщиха агенциите. Тръмп вчера разкритикува становищата на папата за глобалните конфликти с думите, че не иска папа, който смята за приемливо Иран да притежава ядрени оръжия и който се противопоставя на американските действия във Венецула за борба с трафика на наркотици. Той обвини Лъв, че се е обединил с политическите му противници от радикалната левица и го призова "да се стегне". Още: Тръмп: Страни от НАТО искат да дойдат да ни помогнат да разчистим Ормузкия проток (ВИДЕО)

Папа Лъв е "слаб" или какво каза още Тръмп?

"Папа Лъв е слаб (главните букви са на Тръмп) и е ужасен за външната политика", написа президентът републиканец в дълъг пост в социалната си мрежа Трут Сошъл.

Президентът на САЩ посочи, че за избора на Лъв влияние е оказал фактът, че е американец, и добави, че папата трябва да бъде "благодарен" за това. "Ако аз не бях в Белия дом, Лъв нямаше да е във Ватикана", посочи републиканецът.

Лъв, който е духовен водач на 1,4 милиарда католици по света и е известен с внимателния подбор на думите си, се очерта като ярък критик на американско-израелската война срещу Иран, започнала на 28 февруари.

Този месец папата каза, че заплахата на Тръмп да унищожи иранската цивилизация е "недопустима". Той призова и за "дълбок размисъл" върху начина, по който правителството във Вашингтон се отнася към мигрантите. А в съботната си проповед папата апелира да бъде сложен край на войните и световните лидери да се стремят към мир. "Стига толкова демонстрация на сила! Стига толкова война", каза римският първосвещеник по време на молитвена служба в базиликата "Свети Петър".

"Лъв трябва да се стегне като папа", написа президентът на САЩ в публикацията си, а по-късно пред репортери отбеляза, че не е голям почитател на понтифика.

Лъв Четиринайсети е първият папа американец. Макар и да не е нещо необичайно папи и президенти да са на различни мнения, е доста необичайно римски първосвещеник пряко да критикува американски лидер – а отговорът на Тръмп е също толкова необичаен, ако не и в по-голяма степен, отбелязва Асошиейтед прес.

Антон Иванов Отговорен редактор
