След 40 дни парализа: Сенатът се споразумя за финансирането на правителството на САЩ

Американските сенатори постигнаха двупартийно споразумение, което ще позволи възобновяването на финансирането на федералните институции и ще сложи край на най-дългата административна парализа в историята на САЩ, съобщиха американските медии. Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари, обявиха телевизиите CNN и Fox news, според които Сенатът ще го гласува още тази нощ.

"Изглежда, че сме близо до края на блокирането", каза Тръмп пред журналисти при пристигането си в Белия дом след уикенд в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.

ОЩЕ: Американският дълг и неработещото правителство спряха износ за милиарди на оръжие от САЩ

Безпрецедентна парализа

Бюджетната парализа, в резултат на която държавните служби в САЩ спряха частично работа, продължава рекордните 40 дни.

Сенаторите вероятно ще подкрепят вече одобрения от Камарата на представителите законопроект, в който ще бъдат внесени промени, позволяващи краткосрочното финансиране на федералното правителство. Според човек, запознат с преговорите, се очаква поне осем демократи - достатъчно, за да може мярката да бъде прокарана през контролирания от републиканците Сенат - да гласуват в нейна подкрепа.

ОЩЕ: САЩ намаляват броя на вътрешните полети

След това промененият законопроект ще трябва да бъде одобрен отново от долната камара на Конгреса, преди да бъде изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис - процес, който може да отнеме няколко дни.

Фондовите пазари реагираха положително на новината, като работната седмица в Азия започна с ръст на котировките, а доларът си върна загубените в петък позиции.