Американският дълг и неработещото правителство спряха износ за милиарди на оръжие от САЩ

Износ на американски оръжия за над 5 млрд. долара е блокиран заради продължаващата парализа в работата на американското федерално правителство. Това съобщава изданието Axios на база информация от свои източници.

Става въпрос не просто за оръжие за Украйна, а за всички съюзници в НАТО - включително Дания, Хърватия и Полша. Вече 40 дни американската федерална администрация не работи, защото републиканците и демократите не могат да се съгласят за новия бюджет на САЩ, на първо място за тавана на американския дълг. Спрян е износът на ракети AMRAAM, системи Aegis и ракетни системи за залпов огън и боеприпаси за тях HIMARS. И причината е крайно тривиална - федералните правителствени служители, освободени от работа в момента, не са в състояние да участват в брифингите на Конгреса, необходими за формално одобрение на износа.

"Това е наистина вредно както за нашите съюзници и партньори, така и за американската индустрия, която доставя много от тези критични активи в чужбина", отбеляза анонимен служител на Държавния департамент на САЩ пред Axios.

