Войната в Украйна:

САЩ намаляват броя на вътрешните полети

07 ноември 2025, 06:12 часа 380 прочитания 0 коментара
Федералната авиационна администрация (ФАА) на САЩ нареди авиокомпаниите да намалят от днес броя на вътрешните полети с 4% за 40 американски летища с голям трафик, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Ограниченията влизат в сила тази сутрин от 6:00 часа източноамериканско време. ФАА се позовава на опасения за безопасността на въздушния трафик заради спирането на работата на правителството.

В окончателната си заповед Федералната авиационна администрация посочва, че ще изисква 4% съкращения за 40 американски летища с голям трафик до понеделник, преди да им наложи 10% съкращения от 14 ноември.

ФАА налага също така и ограничения върху изстрелванията в космоса, но не прави съкращения при международните полети.

Повече летища вече регистрират забавяния поради недостиг на персонал за контрол на въздушния трафик, включително Вашингтон и Ню Йорк.

ФАА е отчела общо 434 случая на проблеми с персонала от началото на блокадата - повече от четири пъти спрямо същите дни миналата година.

"Ще ни отнеме месеци да преодолеем всички последствия, които причинява блокадата. Независимо от това, вероятно ще има проблеми и закъснения около Деня на благодарността", каза Ник Даниелс, президент на Националната асоциация на въздушните трафик контролери (NATCA).

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
