След "влюбването" в първия мандат: Тръмп пак хвали Ким Чен Ун, готов е да възобновят контакт

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е готов отново да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Той изрази надежда, че САЩ могат да възобновят дипломацията си с Пхенян, както беше по време на първия му мандат. Тогава републиканецът бе на косъм да постигне сделка за поставяне на пауза на ядрената програма на Северна Корея в замяна на облекчаването на санкциите, но в крайна сметка всичко пропадна.

В интервю за Fox News в четвъртък, 23 януари, Тръмп пак похвали Ким, описвайки го като „умно момче". „Той не е религиозен фанатик", добави републиканецът за един от най-важните съюзници на руския диктатор Владимир Путин.

"I'll reach out to him again": Trump said that he plans to seek to engage North Korean leader Kim Jong Un anew after the two men developed a working relationship in Trump's first term.



