Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп би искал да се срещне с руския диктатор Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, събщи РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на Тръмп пред журналисти в Белия дом. Решението му все пак да присъства идва часове след като заяви, че не би искал да присъства на срещата между Зеленски и Путин, тъй като според него трябва първо да се види как ще работят заедно.

„Бих искал да се срещна и с двамата... След две седмици ще разберем в коя посока ще тръгна. Може да тръгна в едната посока, а може да тръгна в другата“, каза Тръмп относно по-нататъшните перспективи на мирния процес, пише още украинската медия.

Днес пък украинският държавен глава Володимир Зеленски обвини Кремъл, че се опитва да саботира срещата с Путин.

Идеята за среща Зеленски - Путин

Припомняме, идеята за двустранна среща възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе разговори с руския диктатор Владимир Путин в Аляска миналата седмица, а няколко дни по-късно прие украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом. Преди това активно се обсъждаше форматът на тристранните преговори между Зеленски, Путин и Тръмп. След срещата на върха във Вашингтон обаче Тръмп предложи Зеленски и Путин първо да се срещнат без негово участие. ОЩЕ: Тръмп: Може да поканя Путин на Световното по футбол (ВИДЕА)