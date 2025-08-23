Загинали и ранени при катастрофа на туристически автобус в САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няколко души загинаха, включително едно дете, след като туристически автобус се преобърна в американския щат Ню Йорк, близо до град Пемброк, съобщи BBC. Общо 52 души, включително шофьорът, са били в автобуса по време на катастрофата. Властите съобщават, че автобусът се е движел от Ниагарския водопад към Ню Йорк, когато шофьорът е загубил контрол и е паднал в канавка. Още: "Най-милият съдия в света": Как в САЩ почитат починал магистрат (ВИДЕО)
Причините за катастрофата
Multiple people dead after tour bus crashes on New York highway https://t.co/tFTjqZswxY— BBC News (World) (@BBCWorld) August 22, 2025
Седем души са били откарани в травматологичен център, а поне четирима са били транспортирани с хеликоптер до болница. В автобуса са пътували няколко деца, а много хора все още са заклещени в него, според полицай от щата. Организацията, която доставя кръв на болниците в региона, отправи призив за спешно даряване на кръв след тази смъртоносна катастрофа в западната част на щата Ню Йорк.
NEW VIDEO: Scene of mass casualty bus crash on I-90 in Pembroke, New York. pic.twitter.com/VAKQO96dQq— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 22, 2025
Говорителят на щатската полиция Джеймс О'Калахан посочи, че повечето от пътниците са азиатци или от азиатски произход. Сред тях има китайци, индийци и филипинци, добави О'Калахан. Инцидентът стана на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк.

О'Калахан разказа, че шофьорът на автобуса, който се е движел с "пълна скорост", в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинела, след което превозното средство се е преобърнало. Някои от пътниците са изхвърчали от седалките си, а други са останали затиснати между отломките на разбилото се превозно средство. Шофьорът е оцелял и в момента оказва съдействие на разследващите. В произшествието не са участвали други превозни средства.
Губернаторката на американския щат Ню Йорк Кати Хочул заяви в социалната мрежа "Екс", че полицията е потвърдила, че "петима души са загубили живота си по трагичен начин". След катастрофата властите затвориха магистралата в двете посоки.
A tour bus returning to New York City from Niagara Falls has crashed on an interstate highway, killing and injuring multiple people.— Chat News Hub (@chatnewshub) August 22, 2025
Local hospital says 21 victims being treated there
Bus crash occured near city of Buffalo
A total of 52 people, including the driver, were on… pic.twitter.com/jQJCHYrInr
"Нашата общност е изправена пред криза", заяви Сара Дина от групата ConnectLife. "Призоваваме всички подходящи донори да действат незабавно. Кръвта е необходима веднага, за да се лекуват пациенти, които се борят за живота си."
В изявлението на групата се призовават всички, които се намират наблизо, да се обадят, за да си запишат час за даряване на кръв възможно най-скоро.
"Това е един от онези моменти, в които вашите действия могат директно да спасят човешки живот", заяви Сара Дина. "Моля, дарете кръв. Ако не можете, помогнете ни, като разпространите информацията.", посочи тя.
