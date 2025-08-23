Войната в Украйна:

Загинали и ранени при катастрофа на туристически автобус в САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

23 август 2025, 07:29 часа 663 прочитания 0 коментара
Загинали и ранени при катастрофа на туристически автобус в САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няколко души загинаха, включително едно дете, след като туристически автобус се преобърна в американския щат Ню Йорк, близо до град Пемброк, съобщи BBC. Общо 52 души, включително шофьорът, са били в автобуса по време на катастрофата. Властите съобщават, че автобусът се е движел от Ниагарския водопад към Ню Йорк, когато шофьорът е загубил контрол и е паднал в канавка. Още: "Най-милият съдия в света": Как в САЩ почитат починал магистрат (ВИДЕО)

Причините за катастрофата

Седем души са били откарани в травматологичен център, а поне четирима са били транспортирани с хеликоптер до болница. В автобуса са пътували няколко деца, а много хора все още са заклещени в него, според полицай от щата. Организацията, която доставя кръв на болниците в региона, отправи призив за спешно даряване на кръв след тази смъртоносна катастрофа в западната част на щата Ню Йорк.

Говорителят на щатската полиция Джеймс О'Калахан посочи, че повечето от пътниците са азиатци или от азиатски произход. Сред тях има китайци, индийци и филипинци, добави О'Калахан. Инцидентът стана на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк.

Още: Тръмп за Джон Болтън: Долнопробен човек

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

О'Калахан разказа, че шофьорът на автобуса, който се е движел с "пълна скорост", в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинела, след което превозното средство се е преобърнало. Някои от пътниците са изхвърчали от седалките си, а други са останали затиснати между отломките на разбилото се превозно средство. Шофьорът е оцелял и в момента оказва съдействие на разследващите. В произшествието не са участвали други превозни средства.

Губернаторката на американския щат Ню Йорк Кати Хочул заяви в социалната мрежа "Екс", че полицията е потвърдила, че "петима души са загубили живота си по трагичен начин". След катастрофата властите затвориха магистралата в двете посоки.

"Нашата общност е изправена пред криза", заяви Сара Дина от групата ConnectLife. "Призоваваме всички подходящи донори да действат незабавно. Кръвта е необходима веднага, за да се лекуват пациенти, които се борят за живота си."

В изявлението на групата се призовават всички, които се намират наблизо, да се обадят, за да си запишат час за даряване на кръв възможно най-скоро.

"Това е един от онези моменти, в които вашите действия могат директно да спасят човешки живот", заяви Сара Дина. "Моля, дарете кръв. Ако не можете, помогнете ни, като разпространите информацията.", посочи тя.

Още: Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Катастрофа САЩ автобус загинали
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес