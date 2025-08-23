Загинали и ранени при катастрофа на туристически автобус в САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няколко души загинаха, включително едно дете, след като туристически автобус се преобърна в американския щат Ню Йорк, близо до град Пемброк, съобщи BBC. Общо 52 души, включително шофьорът, са били в автобуса по време на катастрофата. Властите съобщават, че автобусът се е движел от Ниагарския водопад към Ню Йорк, когато шофьорът е загубил контрол и е паднал в канавка. Още: "Най-милият съдия в света": Как в САЩ почитат починал магистрат (ВИДЕО)

Причините за катастрофата

Multiple people dead after tour bus crashes on New York highway https://t.co/tFTjqZswxY — BBC News (World) (@BBCWorld) August 22, 2025

Седем души са били откарани в травматологичен център, а поне четирима са били транспортирани с хеликоптер до болница. В автобуса са пътували няколко деца, а много хора все още са заклещени в него, според полицай от щата. Организацията, която доставя кръв на болниците в региона, отправи призив за спешно даряване на кръв след тази смъртоносна катастрофа в западната част на щата Ню Йорк.

NEW VIDEO: Scene of mass casualty bus crash on I-90 in Pembroke, New York. pic.twitter.com/VAKQO96dQq — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 22, 2025

Говорителят на щатската полиция Джеймс О'Калахан посочи, че повечето от пътниците са азиатци или от азиатски произход. Сред тях има китайци, индийци и филипинци, добави О'Калахан. Инцидентът стана на междущатската магистрала 90 на около 50 км източно от Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк.

Още: Тръмп за Джон Болтън: Долнопробен човек

О'Калахан разказа, че шофьорът на автобуса, който се е движел с "пълна скорост", в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинела, след което превозното средство се е преобърнало. Някои от пътниците са изхвърчали от седалките си, а други са останали затиснати между отломките на разбилото се превозно средство. Шофьорът е оцелял и в момента оказва съдействие на разследващите. В произшествието не са участвали други превозни средства.

Губернаторката на американския щат Ню Йорк Кати Хочул заяви в социалната мрежа "Екс", че полицията е потвърдила, че "петима души са загубили живота си по трагичен начин". След катастрофата властите затвориха магистралата в двете посоки.

A tour bus returning to New York City from Niagara Falls has crashed on an interstate highway, killing and injuring multiple people.



Local hospital says 21 victims being treated there



Bus crash occured near city of Buffalo



A total of 52 people, including the driver, were on… pic.twitter.com/jQJCHYrInr — Chat News Hub (@chatnewshub) August 22, 2025

"Нашата общност е изправена пред криза", заяви Сара Дина от групата ConnectLife. "Призоваваме всички подходящи донори да действат незабавно. Кръвта е необходима веднага, за да се лекуват пациенти, които се борят за живота си."

В изявлението на групата се призовават всички, които се намират наблизо, да се обадят, за да си запишат час за даряване на кръв възможно най-скоро.

"Това е един от онези моменти, в които вашите действия могат директно да спасят човешки живот", заяви Сара Дина. "Моля, дарете кръв. Ако не можете, помогнете ни, като разпространите информацията.", посочи тя.

Още: Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)