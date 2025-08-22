Тръмп за Джон Болтън: Долнопробен човек

Американският президент Доналд Тръмп отрича да е знаел за претърсването на дома на Джон Болтън и го нарече „долнопробен човек“, предаде CNN. Изказването му идва след като аггенти на ФБР нахлуха в дома на бившия му съветник по националната сигурност. Това се случи на 22 август сутринта американско време в района на Вашингтон. Разследванео е свързано с националната сигурност, разкри The New York Post.

За какво става въпрос?

По-късно стана ясно, че претърсването е било разрешено от съда и е свързано с това дали той е разкрил класифицирана информация в книгата си от 2020 г., според двама души, запознати с въпроса.

Болтън не е бил арестуван и към петък сутринта не е обвинен в никакви престъпления.

Рейдът идва след "години на разследване" на потенциално престъпно разкриване на информация, въпреки че първият съвет за национална сигурност на Тръмп я е оценил като класифицирана, казва източникът на The New York Post.

Болтън е в конфликт с Тръмп

Бившият съветник на Тръмп е в конфликт с някогашния си шеф, откакто напусна първата администрация на републиканеца. Той бе на поста в периода 2018-2019 г. Сега Болтън редовно се появява по новинарските канали, където критикува националната сигурност и външната политика на президента на САЩ. Акаунтът на Болтън в X публикува съобщение в 7:32 сутринта, в което се критикува подходът на Тръмп към войната на Русия срещу Украйна, докато агенти на ФБР са били в дома му. Не е ясно дали това е било планирано публикуване. "Русия не е променила целта си: да вкара Украйна в нова Руска империя. Москва е поискала Украйна да отстъпи територии, които вече притежава, и останалата част от Донецк, която не е успяла да завладее. Зеленски никога няма да го направи“, написа той. "Междувременно срещите ще продължат, защото Тръмп иска Нобелова награда за мир, но не виждам тези преговори да постигат някакъв напредък". ОЩЕ: Стара вражда: ФБР влезе в дома на бивш съветник на Тръмп, който не спира да критикува президента