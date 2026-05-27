Южна Корея ще строи първата си атомна подводница (ВИДЕО)

Южна Корея обяви първия си официален план за разработка на атомно задвижвани подводници за атака. Предвижда се първата такава да бъде пусната на вода до 2035-та година.
NEW: South Korea unveiled its first official plan to develop nuclear-powered attack submarines, with the first vessel targeted for launch in the mid-2030s.— Clash Report (@clashreport) May 26, 2026
The submarines will be built entirely domestically using low-enriched uranium reactors, drawing on the country's… pic.twitter.com/dgYJY61XcY
Подводниците ще бъдат изградени изцяло на местна основа с реактори на ниско обогатен уран, като се възползват от корабостроителната и гражданската ядрена промишленост на страната. Обявлението последва одобрението на САЩ, дадено от президента Тръмп през октомври 2025 г.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.