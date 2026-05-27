Украйна: Русия увеличава броя на изстреляните дронове "Шахед", прехващането им е все по-трудно

Руските окупатори бързо увеличават броя на изстрелваните срещу Украйна ударни дронове „Шахед“. Това обяви заместник-командирът на украинските ВВС Павло Елизаров с позивна Лазар по време на реч, откъс от която беше публикуван от телевизионния канал „Новости.Live“. По-конкретно, той описа как 741 дрона „Шахед“ са били изстреляни срещу Украйна от руските сили за един ден. Само 23 от тях са достигнали целите си.

„Това по никакъв начин не ни освобождава от отговорност за факта, че тези дронове „Шахед“ постигнаха целта си. Работата всъщност става все по-трудна, защото броят на едновременно произвежданите ракети „Шахед“ бързо се увеличава“, подчерта Елизаров.

Припомняме, че според The ​​Wall Street Journal, след повече от четири години война, Украйна е разработила една от най-ефективните системи срещу самоубийствените дронове „Шахед“, а украинските военни технологии все повече привличат вниманието на съюзниците в Близкия изток и на Запада. По-конкретно, украинските сили вече са способни да свалят почти всички дронове, изстреляни от врага. Както отбелязва специалистът по комуникационни системи и съветник на министъра на отбраната Сергей (Светкавицата) Бескрестнов, предвид намаляващата ефективност на класическите бензинови дронове „Шахед“, Москва може да подобри системите си за избягване на украински дронове-прехващачи и да се опита да приложи свои собствени контрамерки.

