Израел атакува новия ръководител на военното крило на "Хамас"

Израел обяви днес, че е извършил атака срещу новия ръководител на военното крило на "Хамас". Според Тел Авив, той е бил назначен само преди седмица на мястото на убития от израелската армия на 15 май негов предшественик, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че съобщението идва в момент, когато израелската армия засилва ударите си в Газа и операциите в Южен Ливан.

Още: Израел е във война с "Хизбула", Нетаняху като Тръмп няма да сваля крака от педала

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи в изявление, че израелската армия е нанесла удар по Мохамед Ода, когото описа като новия ръководител на военното крило на "Хамас". Нетаняху не даде повече подробности за това дали Израел смята, че палестинският лидер е бил убит. По думите на израелския премиер, Ода е ръководил разузнавателното подразделение на "Хамас" по време на атаките на 7 октомври 2023 г. и е бил назначен за лидер на военното крило на групировката преди седмица на мястото на убития предишен командир на военното крило Из ад Дин ал Хадад.

Още: Израел обяви смъртта на ръководителя на военното крило на "Хамас" (СНИМКА)

Близки до "Хамас" представители не потвърдиха назначаването на Ода за нов командир на военното крило на движението, но посочиха, че той е смятан за възможен приемник на Хадад, като ръководител на военното разузнаване и вероятно последния останал жив член на ръководния съвет на военното крило на групировката, отбелязва Ройтерс.

Още: "Хамас" призова САЩ да спрат израелските атаки срещу Газа