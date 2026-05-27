FT: Путин и Тръмп се вкараха в капан, сега картите са у Зеленски

Когато Русия нахлу в Украйна през 2022 г., бившият президент на САЩ Доналд Тръмп приветства хода като „брилянтен“. На практика войната на Владимир Путин остана най-скъпоструващата грешка на велика сила в нашата епоха допреди три месеца, когато Тръмп, вече отново на поста си, започна операция „Епична ярост“. И двамата лидери заложиха на слаб противник и очакваха победа до няколко дни. Всеки от тях обременява страните си с разходи, които ще продължат години след като загубят властта. Путин и Тръмп са несравними примери за това как да се изплъзнат силни карти от пръстите им. Китай, който е изиграл повечето от техните карти, е основният бенефициент, пише в анализ Financial Times.

Още: Последният залог на Путин: Сплашва Тръмп, защото не може да уплаши украинците

Хардлайнерите от американската десница протестират, заявявайки, че режимите на Иран и Украйна са несравними. Единият е брутална теокрация; другият е функционираща демокрация (която често е по-малко корумпирана в наши дни от Вашингтон), отбелязват журналисти. Стратегията обаче се измерва с реални резултати, а не с пожелателни идеи.

Феновете на „Епична ярост“ твърдят, че войната е била провокирана от Иран поради самата природа на неговия режим. Представители на западната крайна левица и крайна десница, еднакво засегнати от „синдрома на замъгленото око на НАТО“, казват едно и също за Украйна. И двете обяснения са идеологически изкривени. Всяко от тях е било война по избор. Разликата между целта и резултата е толкова голяма за Тръмп в Персийския залив, колкото и за Путин в Донбас, твърди статията.

Още: Решено: Полша ще произвежда ракети за ПВО системите "Пейтриът"

Нито един от двамата не може да избегне капаните, които самите те са създали. В случая с Путин провалът на неговата „специална операция“ е екзистенциален. Той е по-малко склонен да признае реалността, тъй като това би му струвало работата и евентуално живота. Психическата блокада на Тръмп се корени предимно в гордостта и политиката.

Никакво количество генерирано от изкуствен интелект съдържание няма да отвлече вниманието от унижението му от това, че трябва да преговаря с режим, който многократно е обявявал за унищожен. По този начин той само ще затвърди позицията му.

Сега картите са в ръцете на Зеленски

Някои карти попаднаха в ръцете на украинския президент Володимир Зеленски. Украйна превърна фронтовата линия в касапница. Жертвите на Русия са 35 000 души на месец. Украйна може, по своя преценка, да атакува рафинерии и инфраструктурни центрове на 1000 километра във вътрешността на Русия.

Още: С три дивизии и 60 000 военни: НАТО ще възпира Русия на Източния фланг

Путин трябваше да прибегне до помощта на Тръмп, за да убеди Зеленски да пощади Червения площад от украински дронове по време на парада за Деня на победата този месец. Путин обеща на руския народ, че ще предпази живота им от войната. Броят на жертвите и икономическите разходи обаче засягат всички руснаци и заплашват властта му.

Още: След нови удари: САЩ настояват Ормузкият проток да остане отворен

Украйна също така упражнява все по-силно влияние срещу Тръмп. Преди Пентагонът да започне бързо да изчерпва запасите си от ракети и системи за противовъздушна отбрана в Персийския залив, Украйна напълно преосмисли начина си на водене на война. Иран не е по-назад. Способността на Украйна да сваля скъпи руски ракети с евтини вътрешно произведени прехващачи революционизира икономиката на войната.

Още: Председателят на руския парламент заплаши "учтиво" Мъск заради Starlink (ВИДЕО)

Точно както използването на дронове от Иран за затваряне на Ормузкия проток, пишат медиите. Огромните разходи за символи на военен престиж изглеждат все по-разточителни. Самолетоносачите се превръщат в плаващи напасти. След като преди това Тръмп му е казал, че няма карти, Зеленски сега притежава тесте козове в иновации, от които Пентагонът отчаяно се нуждае. Украйна е придобила нови лостове за влияние, се казва в статията.

САЩ и Русия си вредят сами

Геополитическите щети, които Русия и Америка си нанесоха, също са сравними. Неуспехът на Русия да подчини Украйна е най-скъпоструващата загубена война в съвременната история. Чрез сплашване на съседи като Финландия, Путин, само чрез собствените си действия, увеличи повече от два пъти дължината на границата на НАТО с Русия.

Още: Медведев заплаши ЕС в Киев: Ще поокастрим европейски дипломати

По същия начин, очакванията на Тръмп, че Иран ще осигури послушен нов лидер, по модел на Венецуела, се оказаха фантазия. Той не успя да се вслуша в експертите. Много школи на мисълта биват дискредитирани, включително идеята сред американските политически екстремисти, че НАТО е конспирация на САЩ за обкръжаване на Русия. Всъщност това са трудни времена за хора с всякакви мирогледи. Както неоконсерваторите, така и поддръжниците на „Америка на първо място“ изглеждат глупаво: първите, че подкрепят поредната зле замислена война по избор, вторите, че се доверяват на Тръмп, според медийни съобщения.

Още: Измама, принуда и подкупи: Колко чужденци примами Русия във войната в Украйна (ВИДЕО)

Но реалистите, привърженици на великите сили, също са в затруднено положение. Докато Китай се възползва от погрешните стъпки на Путин и Тръмп, средните сили се очертават като крайни победители (Израел е най-очевидното изключение). Влиянието на Америка в Близкия изток е подкопано.

Иран вероятно ще се утвърди като регионална сила, с която трябва да се съобразяваме. Украйна, най-малкото, ще се превърне в ключов партньор за НАТО след изтеглянето на САЩ. По много различни начини Киев и Техеран демонстрират на света как да смажат колос. Тайван далеч не трябва да е единствената страна, която внимателно изучава тези уроци.

Още: Новата фаза на войната в Украйна: Технологични примери как Русия губи – дронове и ПВО системата "Лима" (ОБЗОР - ВИДЕО)