Къде са всички: Вижте кой посрещна Марко Рубио при посещението му в Индия (ВИДЕО)

26 май 2026, 20:39 часа
Снимка: Getty Images
Американският държавен секретар Марко Рубио е бил посрещнат на летището в Индия само от командира на собствения си самолет. Това става ясно от официалните кадри, разпространени от пристигането му. Неловката случка се разигра въпреки шумно рекламираната визиета, насочена към задълбочаване на сътрудничеството между САЩ и Индия и намаляване на зависимостта от Китай.

По време на пътуването Вашингтон и Ню Делхи подписаха важно споразумение за критични минерали и доставки на редкоземни елементи. Споразумението обхваща цялата верига на доставки — от добив и преработка до рециклиране и инвестиции. Рубио вече подчерта, че САЩ и Индия „няма да позволят ключови индустрии да зависят от монопола на един доставчик“, способен да използва ресурсите като политически лост, очевидно визирайки Китай.

Индия поиска от САЩ удължаване на дерогацията за руския петрол

Елин Димитров
