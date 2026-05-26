Къде са всички: Вижте кой посрещна Марко Рубио при посещението му в Индия (ВИДЕО)

Американският държавен секретар Марко Рубио е бил посрещнат на летището в Индия само от командира на собствения си самолет. Това става ясно от официалните кадри, разпространени от пристигането му. Неловката случка се разигра въпреки шумно рекламираната визиета, насочена към задълбочаване на сътрудничеството между САЩ и Индия и намаляване на зависимостта от Китай.

😬 Where is everyone? — Marco Rubio received a very modest welcome during his four-day visit to India



The US Secretary of State was reportedly greeted at the airport only by the commander of his own plane, with no senior Indian officials in sight.



The awkward arrival came… pic.twitter.com/NBy7PYp93f — NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2026

По време на пътуването Вашингтон и Ню Делхи подписаха важно споразумение за критични минерали и доставки на редкоземни елементи. Споразумението обхваща цялата верига на доставки — от добив и преработка до рециклиране и инвестиции. Рубио вече подчерта, че САЩ и Индия „няма да позволят ключови индустрии да зависят от монопола на един доставчик“, способен да използва ресурсите като политически лост, очевидно визирайки Китай.

Още: Индия поиска от САЩ удължаване на дерогацията за руския петрол