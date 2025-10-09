Тексас спря екзекуцията на осъден за смъртта на дъщеря си

Тексаски съд спря екзекуцията на мъж, осъден за убийството на 2-годишната си дъщеря по случая „Синдром на разтърсеното бебе“, пише Би Би Си. Робърт Робърсън винаги е поддържал версията, че детето е починало от усложнения, свързани с пневмония. Той трябваше да бъде екзекутиран на 16 октомври. В четвъртък Апелативният наказателен съд на Тексас му предостави спиране на изпълнението на смъртната присъда по силата на закон от 2013 г., който позволява повторно разглеждане на присъди, когато научните доказателства, върху които са били изградени, са били впоследствие оборени или променени.

През последните години, представители и на двете основни политически партии призоваха делото да бъде преразгледано. Адвокатите на Робърсън твърдят, че обвинението се е основавало на остарели медицински теории.

Съмнения и нови свидетелства

Това не е първият път, в който екзекуцията на Робърсън е спирана. Миналата година тя бе отменена в последния момент, след като двупартийна група щатски законодатели издаде призовка, с която го изиска да свидетелства, което на практика анулира екзекуцията след изтичане на съдебната заповед в полунощ.

Въпреки това главният прокурор на Тексас Кен Пакстън продължава да защитава присъдата и твърди, че Робърсън е малтретирал детето си. Аутопсията на детето посочва травматични увреждания, получени от насилие, но Робърсън твърди, че дъщеря му е паднала от леглото и когато я е проверил след няколко часа, тя вече не е дишала. Медицинският персонал в спешното отделение веднага е заподозрял насилие.

Нов поглед върху доказателствата

Защитата твърди, че момиченцето е било лекувано с медикаменти, които днес вече не се предписват на деца поради сериозни странични ефекти, и че в комбинация с падането това е довело до смъртта ѝ.

Сред хората, които открито подкрепят искането за освобождаване на Робърсън, е и водещият детектив по случая Брайън Уортън, който в писмо заявява: „Завинаги ще бъда преследван от участието си в неговия арест и обвинение. Той е невинен човек.“