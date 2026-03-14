Любопитно:

Невероятно нагъл обир: Задигнати бижута, диаманти, злато - всичко е заснето на ВИДЕО

14 март 2026, 19:39 часа 453 прочитания 0 коментара
Американски федерални прокурори публикуваха буквално невероятен видеозапис от камерите за наблюдение, показващ как е бил осъществен незапомнен грабеж на бижута. Става въпрос за обир от 18 юни, 2025 година - обран е бижутерският магазин Kumar Jewelers във Фримонт, Калифорния.

Обирджиите са доста - и видеокадрите показват, че обирът е просто вандалски. Престъпниците чупят щандове и кутии с чукове, като успяват да задигнат над 80% от златото и диамантите в бижутерията. След това са избягали с преварително подготвени коли - всичко това, докато ужасените служители на магазина са търсели къде да се скрият, за да не пострадат.

Досега са арестувани само 4 заподозрени... повечето все още са на свобода.

"Пълен хаос на дневна светлина, заснет от камерата. Нереално", коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Обир диаманти Грабеж САЩ злато бижута
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес