Разкрития: "Самонадеян и без план", Тръмп хвърлил света в криза, защото не му се вярвало Иран да затвори Ормузкия проток

Председателят на Комитета на началник-щабовете генерал Дан Кейн е предупредил президента на САЩ Доналд Тръмп, че американска атака може да доведе до затваряне на Ормузкия проток – най-важния морски маршрут за търговия с енергийни ресурси в света.

Въпреки това Тръмп взел решение да започне война в Близкия изток, разкрива "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БГНЕС.

Кейн е обяснил по време на няколко брифинга, че американските служби отдавна смятат за вероятно Иран да използва мини, дронове и ракети, за да блокира стратегическия воден път, разказват източници, запознати с обсъжданията.

Още: Разкол заради войната: "Хамас" се обърна срещу Иран

Тръмп е признал, че подобен риск съществува, но въпреки това е избрал да започне войната – най-сериозната външнополитическа стъпка в двата му президентски мандата.

Той бил сигурен и уверил екипа си, че Техеран вероятно ще капитулира, преди да се стигне до затваряне на протока, а дори и да опита, американската армия ще може да се справи.

Самонадеяността на Тръмп предизвика глобален енергиен шок

Конфликтът днес вече е факт и 2 седмици след началото му иранското ръководство отказва да отстъпи, а Ормузкият проток се превърна в най-силния инструмент за натиск на Техеран.

Още: "Нищо не сте повредили": След удара на САЩ срещу остров Харг Иран заплаши с "унищожение и пепел"

Иран блокира преминаването на танкери и атакува товарни кораби, което предизвика рязко поскъпване на петрола и глобален енергиен шок. Американските сили опитват да предотвратят минирането на водния път, атакувйки кораби и заводи, използвани за поставяне на мини.

Съвместната военна операция на САЩ и Израел доведе до ликвидирането на върховния лидер на Иран, удари по военни щабове и унищожаването или повреждането на повече от 90 ирански кораба.

Операцията обаче идва на висока цена. Най-малко 13 американци са загинали, включително шестима при катастрофа на самолет за въздушно зареждане на ВВС в четвъртък. Така конфликтът в Иран се превърна в най-смъртоносната военна операция за двата мандата на Тръмп. Най-малко 140 американски военнослужещи са ранени.

От друга страна около 175 души, повечето деца, загинаха при удар по училище за момичета в Иран. Предварително американско разследване показва, че атаката вероятно е била извършена от американските сили.

Още: Вижте американския удар по остров Харг в Иран (ВИДЕО)

Цената на операцията

Всяка седмица военната операция струва на САЩ милиарди долари. Съществува и риск от разширяване и проточване във времето на конфликта, което може да нанесе сериозни щети на американската икономика и да доведе до стагфлация – комбинация от слаб икономически растеж и висока инфлация.

В основата на решението на Тръмп стои силната му увереност в способностите на американската армия да постигне бърза и решителна победа, твърдят представители на администрацията.

Доверието му в генерал Кейн се е увеличило след успешните американски удари по ирански ядрени обекти миналата година и след операцията през януари, при която беше заловен венецуелският лидер Николас Мадуро.

Още: Дрон удари американското посолство в Багдад и унищожи ценен ПВО радар (ВИДЕО)

Според Белия дом Тръмп е бил наясно с рисковете, но е бил решен да елиминира заплахата за националната сигурност, която представлява Иран.

Преди одобряването на операцията той и съветниците му са обсъждали варианти за принуждаване на Иран да отвори отново протока и възможността американският флот да ескортира танкери.

Пентагонът се опасява, че след като протокът практически е блокиран американските бойни кораби, които придружават танкери, могат да се превърнат в лесни мишени, ако не бъдат унищожени иранските военноморски сили и крайбрежните системи за отбрана.

Вариантите пред САЩ

Още: Тръмп се надува, реалността е друга: Г-7 е против него за руския петрол, Иран се обвързва с Китай за Ормузкия проток (ВИДЕО)

Кейн е представил на Тръмп "пълния спектър от военни варианти", включително рисковете и възможните последствия от всяко решение, заяви неговият говорител Джо Холстед.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит подчерта, че Пентагонът от десетилетия подготвя сценарии за евентуално затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран. "Военната операция е насочена именно към това да лиши Техеран от способността да блокира протока", заяви тя.

Външни съветници на Тръмп настояват той да потърси начин за излизане от конфликта. Той обаче няма намерение да прекратява войната на този етап и настоява ударите срещу иранските военни и съюзнически сили да продължат.

Това контрастира с публичните му изявления. Той повторя многократно, че САЩ са победили и Иран е на колене.

Още: "Една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток": САЩ атакуваха стратегическия остров Харг (ВИДЕО)

Военни представители на САЩ обаче смятат, че бойните действия вероятно ще продължат поне още няколко седмици.

В петък вечерта Тръмп съобщи, че американските сили са бомбардирали военни цели на иранския остров Харг, откъдето се изнася около 90% от иранския петрол. Той уточни, че петролната инфраструктура е пощадена "от приличие".

Тръмп предупреди, че ако Иран или друга страна попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, решението може незабавно да бъде преразгледано, предаде БГНЕС.

Липса на план

Критиците на Тръмп твърдят, че затварянето на протока и икономическите сътресения показват липса на достатъчно планиране преди началото на войната.

"Те нямаха план за кризата в протока. Фактът, че дори седмица след началото на войната нямаше ясен план, беше шокиращ", заяви сенаторът Крис Мърфи, участвал в секретен брифинг за операцията.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че решението на Иран да блокира протока е признак на "чисто отчаяние" и увери, че ситуацията е под контрол.

Обикновено подготовката за война включва продължителни вътрешни обсъждания, писмени планове и участие на широк кръг дипломати и експерти. В този случай обаче решенията са били вземани от малка група, включваща вицепрезидента Джей Ди Ванс, държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната.

Този модел е бил избран умишлено, за да позволи бързи решения и да се избегнат изтичания на информация.

Въпроси като евакуацията на американски граждани при ескалация на конфликта или бъдещето на политическото управление в Иран са останали без ясен отговор.

Много дипломати и високопоставени служители, работещи по въпросите на Близкия изток, научили за началото на бомбардировките от социалните мрежи и медиите.

Междувременно Белият дом води активна информационна кампания, подчертаваща военната мощ на САЩ и убеждението на президента, че американското военно превъзходство ще надделее над иранските ответни действия.

Американските сили са извършили удари по около 6000 ирански цели, сериозно отслабвайки военноморските сили и ракетния арсенал на страната.

Двата избора пред Тръмп

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, назначен след смъртта на баща си, обеща да не допуска кораби през Ормузкия проток. Според американските и израелските разузнавателни служби режимът остава стабилен и не се очаква скоро да падне.

Експертът по Иран в Фондацията "Карнеги" Карим Саджадпур коментира, че "администрацията на Тръмп "ритна силно, но не унищожи гнездото на осите".

Дипломати в Техеран смятат, че Иран ще продължи агресивно да контролира водния път, надявайки се високата цена на конфликта да принуди САЩ да се откажат.

В същото време съюзниците на САЩ в Персийския залив са недоволни. Те обвиняват Вашингтон, че е предизвикал война, която ги поставя под ударите на Иран и разрушава имиджа им на стабилен и безопасен регион.

Самият Тръмп през последните дни е разговарял по телефона с лидерите на тези държави, опитвайки се да ги успокои.

Конфликтът застрашава и американски граждани. Държавният департамент призова американците да напуснат региона едва след началото на войната, когато въздушното пространство вече беше затворено и десетки хиляди пътници останаха блокирани в Близкия изток.

Растящите цени на петрола и колебанията на пазарите доведоха до най-голямото освобождаване на петрол от стратегическите резерви в историята.

Анализаторите смятат, че пред Тръмп стоят два трудни избора - да прекрати бойните действия и да остави отслабен, но вероятно отмъстителен режим в Техеран, или да продължи войната с риск от по-широка нестабилност, повече жертви и политическа реакция сред избирателите.

Тръмп увери, че войната ще приключи "много скоро". В същото време американски представители признават неофициално, че няма план за изтегляне на силите, а нови морски и сухопътни части се насочват към региона. Някои очакват боевете да продължат седмици или дори по-дълго.