Вижте американския удар по остров Харг в Иран (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че въоръжените сили на страната са нанесли масиран удар по военни съоръжения на остров Харг в Иран.

Впоследствие той публикувано видео от ударите, предава Truth Social.

Jова е ''една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток'', подчерта Тръмп.

Още: Дрон удари американското посолство в Багдад (ВИДЕО)

''Централното командване на САЩ проведе една от най-интензивните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всички ВОЕННИ цели на короната на Иран, остров Харг'', написа Тръмп.

''Взех решение да НЕ унищожавам петролната инфраструктура на острова. Ако обаче Иран или която и да е друга страна се опита да се намеси в свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток, незабавно ще преразгледам това решение'', допълни още американският президент, предаде Фокус.

Председателят на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамед Багер Галибаф заяви по-рано, че Ислямската република ще престане да проявява сдържаност в случай на агресия срещу нейните острови.

Още: Тръмп се надува, реалността е друга: Г-7 е против него за руския петрол, Иран се обвързва с Китай за Ормузкия проток (ВИДЕО)