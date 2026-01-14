Войната в Украйна:

"Това ще е голям проблем за тях": Тръмп за нежеланието на Гренландия да стане част от САЩ (ВИДЕО)

14 януари 2026, 06:40 часа 422 прочитания 0 коментара
"Това ще е голям проблем за тях": Тръмп за нежеланието на Гренландия да стане част от САЩ (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отговори на изявлението на премиера на Гренландия, че "искаме да останем с Дания". "Това е техен проблем. Не съм съгласен с него. Дори не знам кой е той, не знам нищо за него. Но това ще бъде голям проблем за него", каза той. Вчера гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде притежавана или контролирана от Съединените щати, а да остане част от Дания.

ОЩЕ: "Гренландия не се продава": Дания с поредно ясно послание към САЩ (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Външните министри на Дания и Гренландия ще посетят днес Белия дом за срещи с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

"Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също поиска да участва в срещата. Следователно той ще бъде домакин на разговора, който ще се състои в Белия дом", заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред репортери в Копенхаген.

ОЩЕ: Белият дом усилва натиска за Гренландия с шокиращо изображение (СНИМКА)

Расмусен и гренландската външна министърка Вивиан Моцфелт поискаха среща с Рубио, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили публичните си изявления, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия.

Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен потвърди, че идната седмица ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Арктика.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Гренландия
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес