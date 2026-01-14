"Това ще е голям проблем за тях": Тръмп за нежеланието на Гренландия да стане част от САЩ (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп отговори на изявлението на премиера на Гренландия, че "искаме да останем с Дания". "Това е техен проблем. Не съм съгласен с него. Дори не знам кой е той, не знам нищо за него. Но това ще бъде голям проблем за него", каза той. Вчера гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен заяви, че Гренландия не иска да бъде притежавана или контролирана от Съединените щати, а да остане част от Дания.
Външните министри на Дания и Гренландия ще посетят днес Белия дом за срещи с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.
"Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също поиска да участва в срещата. Следователно той ще бъде домакин на разговора, който ще се състои в Белия дом", заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен пред репортери в Копенхаген.
Расмусен и гренландската външна министърка Вивиан Моцфелт поискаха среща с Рубио, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп засили публичните си изявления, че САЩ трябва да поемат контрола над Гренландия.
Междувременно датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен потвърди, че идната седмица ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да обсъдят сигурността в Арктика.