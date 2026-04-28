Тръмп: Иран ни информира, че е в колапс

"Иран току-що ни информира, че е "в състояние на колапс". Това написа преди минути американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"Те искат "да отворим Ормузкия проток" колкото се може по-бързо", добавя той в публикацията си.

Не става ясно как Иран е информирал САЩ.

Още: Тръмп мисли за два варианта с Иран. Израелските бомби изравниха със земята ливански град като Видин и Дупница (ВИДЕО)

Ще се наложи ли Тръмп да спре войната срещу Иран на 1 май?