Тръмп: Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията (ВИДЕО)

05 май 2026, 21:52 часа 649 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията, но е прекалено горд, за да го направи, предаде Ройтерс. Говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп омаловажи военния потенциал на Иран. Той каза, че армията на страната е сведена до използване на примитивни средства и детски играчки и че Техеран всъщност търси споразумение. "Те си играят игрички, но искат сделка. Кой не би искал, когато армията ти е напълно унищожена?", попита Тръмп.

"Мога да кажа това — Иран иска да сключи сделка. Онова, което не ми харесва за Иран, е, че те ще говорят с мен с такова голямо уважение, а после ще излязат по телевизията и ще кажат: „Ние не сме говорили с президента!“ Те играят игрички", обясни той.

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища в региона, определяйки я като ефективна. На въпрос какво би довело до нарушаване на примирието, Тръмп отговори уклончиво. „Иран знае какво не бива да прави", каза многозначително той. "Те трябва да направят умното нещо, защото ние не искаме да влизаме и да убиваме хора — аз не искам, не искам — това е твърде трудно", добави Тръмп.

Тръмп отново призова Техеран да капитулира. "Ако това беше битка, тя вече щеше да е приключила", добави той. "Иран няма шанс. Никога не са имали. Те го знаят. Те ми го казват, когато говоря с тях", добави той.

Доналд Тръмп мирни преговори война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
