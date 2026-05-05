Тръмп: Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да развее бялото знаме на капитулацията, но е прекалено горд, за да го направи, предаде Ройтерс. Говорейки пред репортери в Овалния кабинет, Тръмп омаловажи военния потенциал на Иран. Той каза, че армията на страната е сведена до използване на примитивни средства и детски играчки и че Техеран всъщност търси споразумение. "Те си играят игрички, но искат сделка. Кой не би искал, когато армията ти е напълно унищожена?", попита Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) May 5, 2026
They should wave the white flag of surrender. pic.twitter.com/1Euk7vwma1
"Мога да кажа това — Иран иска да сключи сделка. Онова, което не ми харесва за Иран, е, че те ще говорят с мен с такова голямо уважение, а после ще излязат по телевизията и ще кажат: „Ние не сме говорили с президента!“ Те играят игрички", обясни той.
Trump:— Clash Report (@clashreport) May 5, 2026
I can say this — Iran wants to make a deal. What I don’t like about Iran is they’ll talk to me with such great respect, and then they’ll go on television and say, ‘We did not speak to the president!’ They play games. pic.twitter.com/kEdgvsh7QT
Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища в региона, определяйки я като ефективна. На въпрос какво би довело до нарушаване на примирието, Тръмп отговори уклончиво. „Иран знае какво не бива да прави", каза многозначително той. "Те трябва да направят умното нещо, защото ние не искаме да влизаме и да убиваме хора — аз не искам, не искам — това е твърде трудно", добави Тръмп.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) May 5, 2026
They should do the smart thing, because we don’t want to go in and kill people — I don’t want to, I don’t want to — it’s too tough. pic.twitter.com/dkJGvwnloW
Тръмп отново призова Техеран да капитулира. "Ако това беше битка, тя вече щеше да е приключила", добави той. "Иран няма шанс. Никога не са имали. Те го знаят. Те ми го казват, когато говоря с тях", добави той.
Trump:— Clash Report (@clashreport) May 5, 2026
Iran has no chance. They never did. They know it. They express it to me when I talk to them.pic.twitter.com/AxpThu7WoV