След като беше Исус: Тръмп се показа и като герой от Междузвездни войни

05 май 2026, 6:27 часа 710 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Белият дом публикува в понеделник генерирани с изкуствен интелект изображения на президента Доналд Тръмп по повод 4 май - ден, свързван с франчайза "Междузвездни войни". В една от публикациите Тръмп е изобразен с червен светлинен меч, застанал пред два белоглави орела и две американски знамена. Към изображението е добавен надпис: "Честит 4-ти май на всички, включително на радикално левите лунатици, които се борят толкова усилено, за да върнат в нашата галактика ситските лордове, убийците, наркобароните, опасните затворници и добре познатите членове на бандата MS-13". "Вие не сте Бунтът - вие сте Империята." Още: Рей Скайуокър се завръща в "Star Wars", а Дейзи Ридли обещава впечатляващо продължение

Злодеят Тръмп

Публикацията завършва с фразата: "Нека 4-ти бъде с теб" - игра на думи с емблематичното "May the Force be with you" от "Междузвездни войни", използвана традиционно от феновете на 4 май.

Белият дом разпространи и второ AI изображение, в което Тръмп е представен в броня, наподобяваща тази от "Междузвездни войни", държащ американско знаме с бебето Йода.

Администрацията на Тръмп през последните седмици активно публикува подобни изображения, създадени с изкуствен интелект.

Миналата седмица Тръмп публикува AI изображение, на което държи пистолет и отправя заплаха към Иран с надпис "Край на Г-н мил човек".

През април миналата година Тръмп сподели и генерирано с изкуствен интелект изображение, на което е облечен в папски одежди - с бели регалии, златен медальон с разпятие и митра, като държи вдигнат десния си показалец. Снимката бе публикувана в Truth Social дни преди началото на конклава за избор на наследник на папа Франциск, който почина на 21 април. По-рано той се пошегува по темата, заявявайки: "Бих искал да бъда папа, това би бил моят избор №1".

Той предизвика и критики, след като сподели друго генерирано изображение, в което е изобразен като Исус Христос. Тръмп отрече, че изображението е било предназначено да го покаже като фигура, подобна на Исус, наричайки това "фалшива новина" и заяви, че е имал за цел да се предсвтави като лекар. Въпросната публикация се появи на фона на ескалиращата му вражда с папа Лъв, който критикува войната между САЩ и Израел срещу Иран като нечовешка.

Антон Иванов Редактор
